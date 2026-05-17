Bizum amplía su alcance: pagos sin contacto en comercios físicos a partir del lunes

A partir del lunes, Bizum se habilitará como medio de pago en tiendas físicas, aunque su disponibilidad dependerá de la activación por parte de cada banco. La operación será instantánea y sin necesidad de tarjetas adicionales, consolidando a Bizum como una alternativa al efectivo y a las tarjetas tradicionales.

A partir del próximo lunes los consumidores podrán utilizar Bizum como método de pago en tiendas físicas, aunque su disponibilidad dependerá de que cada entidad bancaria active la funcionalidad en sus plataformas.

Los bancos serán los encargados de notificar a sus clientes la fecha concreta en la que podrán emplear Bizum en los puntos de venta, de modo que los plazos varían tanto para los usuarios como para los comercios que decidan aceptar este nuevo medio. Según explicó la propia plataforma Bizum, la incorporación será progresiva y se producirá en los locales que habiliten el servicio, siguiendo un proceso similar al que ya se ha llevado a cabo con otras funcionalidades digitales bancarias.

Una vez que la opción esté activa en la cuenta del cliente, el pago será tan sencillo como acercar el teléfono móvil al terminal de venta y confirmar la operación mediante la app de Bizum o la aplicación bancaria correspondiente. No será necesario añadir tarjetas adicionales ni configurar métodos de pago extra; la transferencia se realizará de cuenta a cuenta de forma instantánea, con la misma velocidad que se conoce en la modalidad online.

Bizum Pay, la solución que permite estos pagos sin contacto, también admitirá otras tarjetas de débito y crédito siempre que provengan de una entidad que ofrezca el servicio, ampliando así el abanico de posibilidades para los usuarios que deseen una experiencia de compra fluida y segura. Hasta la fecha Bizum ya permite pagar en comercios electrónicos, y la cifra supera los cien mil establecimientos que aceptan esta forma de pago digital.

Además, la herramienta se ha ido expandiendo más allá de las transferencias entre particulares, incorporándose a pagos de administraciones públicas como multas, entradas a polideportivos o impuestos. Con la llegada de Bizum a los comercios físicos, la solución completa su integración como alternativa al efectivo y a las tarjetas tradicionales, ofreciendo una opción de pago sin contacto que facilita tanto a consumidores como a negocios la realización de transacciones rápidas y sin complicaciones





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