Bittor Arginzoniz y Asador Etxebarri lideran la lista 50 Best 2026

El asador vasco Asador Etxebarri de Bittor Arginzoniz se corona como el mejor del mundo en la gala de Lima 2026, consolidando su técnica ancestral.

En la ceremonia celebrada el pasado miércoles en Lima, Perú, Asador Etxebarri ha sido declarado el número uno entre los restaurantes más importantes del planeta. Este reconocimiento oficial en la gala de los 50 Best Restaurants consolida a su creador, Bittor Arginzoniz, en la cima del sector gastronómico mundial tras un recorrido de más de una década.

El chef de Axpe-Atxondo, nacido en 1960, supera a otros cuatro establecimientos españoles que también figuran entre los 50 más destacados del ranking global. El triunfo representa la confirmación de un estilo culinario basado en el fuego, las brasas y la madera, alejándose de las tendencias más mediáticas para apostar por la tradición rural y la técnica ancestral.

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La Técnica Ancestral en la Parrilla

Asador Etxebarri no ofrece menús vegetarianos ni veganos, y su propuesta se centra exclusivamente en el dominio del fuego. Arginzoniz, un cocinero autodidacta que nunca asistió a una escuela de cocina, trasladó a su restaurante las técnicas que aprendió en la cocina de su infancia. En aquella época, la falta de gas y electricidad obligaba a utilizar solo leña y brasas para cocinar.

Con el tiempo, perfeccionó este método para aplicar el fuego a una amplia gama de ingredientes. Más allá de la carne y el pescado, su parrilla se utiliza para preparar mariscos, setas, guisantes e incluso caviar. El chef agradeció a sus antepasados, incluyendo a su madre y abuela, por transmitirle ese valor cultural e incalculable herencia gastronómica.

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Origen Humilde y Perfeccionismo Artesanal

La fundación del negocio en 1990, cuando Arginzoniz tenía 28 años, comenzó sin grandes pretensiones más allá de ganarse la vida. El actual propietario dejó su trabajo en una fábrica de cartones para huevos para adquirir un caserío que anteriormente funcionaba como el bar del pueblo en el pequeño barrio de Axpe. Este lugar cuenta con apenas 243 habitantes y se ubica en una localidad de poco más de 1.000 vecinos en las faldas del monte Anboto, Bizkaia.

La trayectoria profesional previa de Bittor Arginzoniz incluye experiencia como carpintero y en una industria papelera, además de su labor en el caserío familiar. Su perfeccionismo es tal que el restaurante solo abre cuando él mismo está presente en la parrilla. Supervisa personalmente el final de todos los platos que salen del fuego hacia la mesa, garantizando una calidad extrema.

Impacto Comercial y Modelo de Reserva

El prestigio internacional de Asador Etxebarri se refleja en su alta demanda y sus estrictas condiciones de acceso. Las personas que viajan hasta Atxondo deben enfrentar una larga lista de espera para conseguir plaza en sus nueve mesas. El modelo de reserva es poco convencional: se solicitan posibles fechas, y el restaurante confirma solo si hay disponibilidad, manteniendo a otros en la lista de espera.

El menú actual no baja de los 300 euros por persona, excluyendo el costo de la bebida, la cual debe pagarse por adelantado. Esta estructura económica asegura la viabilidad del proyecto y filtra la demanda global. La atención al detalle se extiende a la selección cuidadosa de la materia prima y al diseño de instrumentos específicos para la cocina, elementos que no se encuentran en otros establecimientos de similar categoría.

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Evolución y Posicionamiento en el Ranking

Tras más de un año en la cumbre, Bittor Arginzoniz consolida un éxito que va mucho allá del reconocimiento inmediato. Ha asistido a cada edición anual de los 50 Best Restaurants, logrando permanecer en el segundo puesto en dos ocasiones consecutivas antes de su ascenso definitivo. Este estatus permite al restaurante atraer a comensales de todo el mundo que valoran la conexión con la tierra y la cocina rural vasca.

La gestión familiar sigue siendo un pilar fundamental en la operativa diaria. Patricia Velar, esposa del chef, colabora estrechamente en el equipo de la cocina, asegurando la cohesión operativa. Por su parte, Paul Arginzoniz, su hijo, se encarga de la atención en la sala, completando así una estructura unida que ha sabido transformar un caserío tradicional en un referente mundial de la alta cocina.