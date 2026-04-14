Bitmine Aumenta la Acumulación de Ethereum: Desafía la Volatilidad del Mercado Cripto

A pesar de la inestabilidad del mercado cripto y la incertidumbre geopolítica, Bitmine, una de las principales Digital Asset Treasury companies, continúa su estrategia de acumulación de ethereum. La empresa ha realizado una importante compra semanal y ahora posee más del 4% de la oferta total de la criptomoneda, consolidando su posición en el mercado.

El reciente desplome del mercado cripto , sumado a las turbulencias geopolíticas desencadenadas por la guerra en Irán, no han logrado socavar la estrategia de acumulación de criptomonedas por parte de las principales DATs (Digital Asset Treasury companies). Estas empresas, que han adoptado la acumulación de criptomonedas como activos de tesorería, mantienen una postura firme y, en algunos casos, incluso aceleran sus inversiones. La firmeza de esta estrategia demuestra una convicción en el potencial a largo plazo de estos activos digitales, a pesar de la volatilidad inherente al mercado. Empresas como Bitmine , conocida por su significativa tenencia de ethereum, han incrementado sus compras de manera notable, consolidando su posición en el panorama cripto.

Bitmine, la compañía con la mayor acumulación de tokens de ethereum, ha anunciado la adquisición de 71.524 unidades de ether, el token nativo de la red ethereum. Esta cifra, que corresponde a su mayor compra semanal desde diciembre del año anterior, subraya su compromiso con la expansión de su cartera. Este aumento en el ritmo de inversión ha permitido a Bitmine superar otro hito importante: la empresa ahora posee más del 4% de la oferta total de ethereum. Específicamente, al 12 de abril, Bitmine acumulaba 4,87 millones de tokens, representando el 4,03% de los 120,69 millones de unidades en circulación. A precios de mercado actuales, la cartera de ethereum de Bitmine alcanza una valoración impresionante de 11.630 millones de dólares. Este logro consolida a Bitmine como la segunda mayor DAT a nivel mundial, solo superada por Strategy, y la primera en términos de acumulación de ethereum.

La estrategia de inversión de Bitmine no se detiene aquí. La compañía planea seguir incrementando su tenencia de la segunda criptomoneda más importante del mercado.

La estrategia de inversión de Bitmine está lejos de finalizar. De hecho, la cartera actual representa aproximadamente el 80% del objetivo de inversión total previsto. La meta establecida por la empresa es alcanzar el 5% de todos los tokens de ethereum disponibles en el mercado. Una parte estratégica de esta ambiciosa estrategia de inversión se financia a través de los ingresos generados por el staking. El staking es una práctica que permite a los inversores 'ceder' temporalmente sus criptomonedas a cambio de recompensas. Bitmine ha informado que, gracias al staking de 3,3 millones de tokens de ethereum, ha generado unos ingresos de 212 millones de dólares. Esta fuente de ingresos proporciona a la empresa un flujo de caja constante y contribuye a la sostenibilidad de su estrategia de acumulación a largo plazo, permitiendo reinvertir en el mercado y expandir aún más su posición. La capacidad de generar ingresos pasivos a través del staking demuestra la sofisticación de la estrategia financiera de Bitmine y su compromiso con el crecimiento continuo en el ecosistema de las criptomonedas.





expansioncom / 🏆 9. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bitmine Ethereum Criptomonedas Dats Inversión Staking Mercado Cripto Acumulación Ether

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ibex en peligro tras fracaso de negociaciones Irán-EEUUEl Ibex 35 abre a la baja tras el fracaso de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, poniendo en riesgo los 18.000 puntos. El precio del petróleo Brent aumenta, y la incertidumbre en Oriente Próximo afecta a las Bolsas europeas y a posibles salidas a Bolsa.

Read more »

Aena aumenta su tráfico con el trasvase de viajeros del tren tras el suceso de AdamuzLa red española de aeropuertos cierra su mejor marzo con 24,7 millones de usuarios y un alza del 3,9%, inferior a la del año pasado

Read more »

Trump aumenta la tensión en el estrecho de Ormuz y pone en riesgo el frágil alto el fuego con un bloqueo navalLa nueva jornada de mensajes contradictorios por parte de la Casa Blanca desestabiliza los mercados y el precio del barril de crudo vuelve a superar los 100 dólares, mientras Irán tacha las restricciones de EEUU del tráfico marítimo de potencial...

Read more »

La Inflación en España Aumenta en Marzo de 2026: Carburantes y Conflicto en Oriente Medio Impulsan el IncrementoEl INE confirma un aumento en la inflación interanual de marzo de 2026, impulsado por el encarecimiento de los carburantes debido al conflicto en Oriente Medio. La inflación subyacente también aumenta, mientras que los alimentos moderan su crecimiento. La energía renovable actúa como amortiguador, y el plan fiscal del gobierno busca mitigar el impacto.

Read more »

Trump aumenta la inestabilidad en OrmuzEl bloqueo del acceso al estrecho de Ormuz anunciado por Donald Trump en respuesta a la falta de avances en las negociaciones con Irán que se celebraron el fin de semana en...

Read more »

Trump aumenta la inestabilidad en OrmuzEl bloqueo del acceso al estrecho de Ormuz anunciado por Donald Trump en respuesta a la falta de avances en las negociaciones con Irán que se celebraron el fin de semana en...

Read more »