Bitcoin y la Primavera Cripto: Nuevos Catalizadores Regulatorios

El analista Tom Lee ha destacado que ha comenzado la primavera cripto luego de que el bitcoin concluyera su mejor mes en un año y alcanzara nuevos niveles en los que no cotizaba desde enero. El experto atribuyó esto a la Clarity Act de EEUU que aún está pendiente de aprobación y que regirá a las criptos de forma integral. Rubén Ayuso, gestor del Criptomonedas FIL de AandG Global Investors, cree que la ley solo facilitará la entrada de capital y la expansión de valoraciones, especialmente en activos distintos del bitcoin. Un experto cree que la nueva ley estadounidense afectará más directamente a las redes de ethereum y solana, favoreciendo las criptos con estructuras más descentralizadas, como Bitcoin. Estas leyes regulatorias podrían tener un impacto en las criptomonedas en el corto plazo y en el largo plazo.

El bitcoin ha iniciado mayo con la misma fuerza que concluyó abril tras cerrar un mejor mes en un año con un incremento del 12%, alcanzando niveles en los que no cotizaba desde enero.

El analista Tom Lee afirma que se ha iniciado la primavera cripto, y destaca a la Clarity Act de EEUU como uno de los principales catalizadores para las criptomonedas en los próximos meses. Rubén Ayuso, gestor del Criptomonedas FIL de AandG Global Investors, opina que la ley solo facilitará la entrada de capital y la expansión de valoraciones, especialmente en activos distintos del bitcoin, que ya cuenta con mayor aceptación institucional.

Un experto cree que la nueva ley estadounidense, que involucra a las criptos sobre las que operan las stablecoin, afectará más directamente a las redes de ethereum y solana, favoreciendo las criptos con estructuras más descentralizadas, como Bitcoin. La luz verde a la Clarity Act y la Falta de claridad de las criptos sobre las que operan las stablecoin podrían ser cruciales para la transformación del sistema financiero global





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