Bitcoin se mantiene estable en los 62.900 dólares con ligera subida diaria

El precio del Bitcoin subió un 0,03% hasta los 62.947,89 dólares, interrumpiendo una tendencia bajista que acumulaba una caída semanal del 1,67%. La criptomoneda se mantiene respaldada por su oferta limitada y la creciente participación institucional.

El Bitcoin se sitúa hoy en 62.947,89 dólares y registra una subida del 0,03% con respecto a la sesión anterior, rompiendo una racha de descensos que había llevado al activo digital a una variación semanal negativa del 1,67%.

Durante la jornada de ayer, el valor más bajo alcanzado fue de 62.450,6 dólares, mientras que el mínimo absoluto registrado en los últimos meses se ubica en 60.867,41 dólares, nivel alcanzado en junio de 2026. Este comportamiento refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas, aunque la tendencia de largo plazo muestra una estabilización gradual respaldada por fundamentos sólidos como la oferta limitada.

Desde su creación, se estableció que el número total de bitcoins en circulación no podrá superar los 21 millones, y la emisión progresiva de nuevas unidades continúa acercándose a ese umbral, actualmente en el 95,42%. Este límite inflexible es una de las características más distintivas del Bitcoin y ha sido un factor clave en su percepción como reserva de valor digital, comparable al oro pero en un entorno descentralizado





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