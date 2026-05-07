Bitcoin en niveles clave: ¿Rally sostenible o trampa alcista?

Los analistas de CriptoAdvisors advierten sobre la importancia de los niveles actuales del bitcoin, que se estabiliza entre 78.000 y 83.000 dólares, coincidiendo con precios de adquisición de grandes fondos y ETFs. La capacidad del mercado para absorber la oferta determinará si el rally actual es sostenible o una trampa alcista.

La reciente recuperación del bitcoin, que supera el 30% desde los mínimos de febrero, ha reavivado las expectativas de un nuevo ciclo alcista en su cotización.

El sentimiento en las redes sociales refleja una euforia renovada. Sin embargo, con el bitcoin estancado alrededor de los 80.000 dólares, los analistas de CriptoAdvisors advierten sobre la importancia de los niveles actuales de cotización y la necesidad de operar con precaución. La situación actual presenta una particularidad histórica: por primera vez, un ciclo bajista se desarrolla con una participación masiva de vehículos ETF.

Para evitar un exceso de optimismo y caer en una 'Bull Trap' (trampa alcista), CriptoAdvisors recomienda operar con niveles estrictos. La cotización actual del bitcoin coincide con una confluencia de niveles clave que requieren vigilancia. En las últimas semanas, el bitcoin se ha estabilizado en un rango de 78.000 a 83.000 dólares, un intervalo que no es casual, según CriptoAdvisors, ya que representa el epicentro donde convergen los precios de adquisición de los mayores flujos de capital del mercado.

Este rango incluye los precios de compra de los grandes fondos (ETFs) y los inversores minoristas a corto plazo. El riesgo radica en que, tras meses de cotizar en territorio negativo, el retorno a estos niveles podría activar una oferta sistemática de salida para aquellos inversores cuya prioridad es la preservación del capital sobre la rentabilidad. Dentro de este rango, varios niveles destacan por su relevancia.

Los 78.000 dólares representan el nivel de equilibrio del inversor activo y el soporte estructural primario, siendo considerado el pivote que sostiene todo el mercado. Los 79.000 dólares corresponden al precio promedio de los tenedores a corto plazo, históricamente reactivos a la volatilidad. Los 81.000 dólares reflejan el coste promedio de adquisición de los ETF de Grayscale, mientras que los 83.000 dólares coinciden con el coste medio de compra en el mayor ETF al contado del bitcoin, el de BlackRock.

Por último, los 83.300 dólares coinciden con el coste promedio general de los ETF, siendo considerado el muro de absorción definitivo. La tentación de vender en estos niveles para evitar pérdidas latentes y preservar el capital pone a prueba al mercado cripto. Por ello, CriptoAdvisors concluye que la capacidad de absorber esta oferta sistemática determinará si el rally actual es una fase de acumulación de fuerza o simplemente una recolección de liquidez





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