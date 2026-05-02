Bitcoin cierra abril con su mejor desempeño mensual desde 2025 y analistas prevén nuevos máximos históricos

El bitcoin cerró abril con un alza del 12,2%, su mejor mes desde abril de 2025, impulsado por la entrada de capital en ETF y compras institucionales. Analistas prevén que podría superar los 100.000 dólares a finales de año, aunque advierten de riesgos geopolíticos y económicos.

Abril ha sido un mes de recuperación generalizada para los activos financieros, destacando especialmente el bitcoin, que cerró con un alza del 12,2%. Este es el primer mes positivo para la criptomoneda desde septiembre del año pasado, marcando su mejor desempeño mensual desde abril de 2025, cuando registró un aumento del 14,75% tras el Liberation Day de Donald Trump.

Una parte significativa de este crecimiento se debe a la entrada masiva de capital en los ETF de bitcoin al contado que operan en Estados Unidos. Tras cuatro meses consecutivos de retiros netos, los inversores institucionales regresaron a estos fondos en marzo y mantuvieron el impulso en abril, con entradas netas de aproximadamente 2.500 millones de dólares (2.133 millones de euros), duplicando el total de marzo.

Además, MicroStrategy, el mayor poseedor corporativo de bitcoin, adquirió alrededor de 4.100 millones de dólares en bitcoins durante abril, la mayor compra mensual en un año, según datos de Bloomberg.

"También observamos que actores tradicionales como Goldman Sachs están comenzando a tomar posiciones, junto con otras instituciones que continúan acumulando. A esto se suma la reactivación de compras por parte de BlackRock", señala Javier Pastor, director de Formación Institucional de Bit2Me. Gracias a esta subida, el bitcoin ha reducido sus pérdidas acumuladas en 2026 al 12,7%, frente al 28% que llegó a caer en los peores momentos del año.

En las últimas semanas, su cotización ha alcanzado los 78.500 dólares, marcando máximos desde principios de febrero. Tras este buen desempeño mensual, ¿qué espera al bitcoin en los próximos meses?

José María Rodríguez, analista técnico de EXPANSIÓN, explica que el bitcoin "está asomando la cabeza ligeramente por encima de la resistencia decreciente que une los máximos históricos de octubre del año pasado y los de principios de enero", pero advierte que esto no es suficiente para hablar de un cambio de tendencia. Para el experto, solo se podrá hablar de un antes y un después cuando el bitcoin supere "el hueco bajista mensual de febrero, en los 84.560 dólares".

Añade que, para una situación completamente favorable, ethereum debe recuperar su hueco bajista, en los 2.709 dólares. Perspectivas Para los próximos meses, Pastor plantea distintos escenarios. En el más conservador, contempla una posible nueva caída que podría coincidir con un deterioro de la economía real y una intensificación del conflicto entre Irán y Estados Unidos, "con impacto en precios, liquidez y estabilidad financiera".

En cambio, el bitcoin registraría un nuevo impulso alcista si se da una relajación de las tensiones geopolíticas. AandG se posiciona en este escenario alcista.

"Hay varios factores que apoyan esta visión: la reducción estructural de la oferta tras el halving (evento programado en el minado en el que cada cuatro años se reduce la recompensa), la entrada sostenida de capital institucional y una adopción creciente a nivel corporativo e individual", sostiene Román González, especialista de producto en AandG. González pronostica que el bitcoin volverá a marcar máximos históricos a finales de año (el récord actual se sitúa en los 125.000 dólares del pasado octubre), lo que implicaría revalorizaciones de más del 60%.

"Desde nuestro punto de vista, los niveles actuales representan una oportunidad histórica de acumulación", opina el experto de AandG. A medio y largo plazo, "el bitcoin mantiene sus fundamentales", opina Pastor, quien también cree que la criptomoneda puede volver a superar los 100.000 dólares. La evolución regulatoria y la claridad del marco legal en Estados Unidos pueden suponer "un punto de inflexión" en el mercado de activos digitales, según Pastor.

González añade la evolución de los flujos en ETF, las decisiones de los bancos centrales y el entorno macro global como factores a vigilar en los próximos meses





ExpansionBolsa / 🏆 34. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bitcoin Criptomonedas Mercados Financieros Inversiones Institucionales Halving

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Renta 2025: ¿Cómo cotizan las cuotas del RETA y qué ingresos y gastos pueden deducir los autónomos?¿Cuál es el tratamiento en el IRPF de la regularización de las cuotas del RETA satisfechas en el ejercicio anterior, prevista en el sistema de cotización establecido en el...

Read more »

Sabadell cierra la venta de TSB a Santander por 3.300 millones y logra 300 millones en plusvalíasSegún han explicado las dos partes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a primera hora de este viernes, la transacción anunciada a principios de julio de 2025...

Read more »

Bitcoin cierra abril con una fuerte revalorización y mira con optimismo a mayoEl precio de Bitcoin aumentó un 12% en abril, su mejor mes en un año. A pesar de las dudas estacionales en los mercados bursátiles, el historial de Bitcoin muestra tendencias alcistas en mayo y durante el verano.

Read more »

Bitcoin cierra abril con una fuerte revalorización y mira con optimismo a mayoEl precio de Bitcoin aumentó un 12% en abril, su mejor mes en un año. A pesar de las dudas estacionales en los mercados bursátiles, el historial de Bitcoin muestra tendencias alcistas en mayo y durante el verano.

Read more »

El Estado Recauda 2.300 Millones Adicionales en 2025 por Congelar los Tramos del IRPFLa no actualización de los tramos del IRPF con la inflación generó ingresos adicionales de 2.300 millones de euros en 2025, permitiendo al gobierno cumplir con los objetivos fiscales acordados con la Comisión Europea. Expertos critican la medida y reclaman una reforma integral del impuesto.

Read more »

'Los estamos matando de nuevo': denuncian que la nueva narrativa de parques nacionales de parte de Trump borra la historiaUn decreto del presidente Donald Trump de marzo de 2025 ordenaba “tomar medidas” contra el contenido público que “menospreciara inapropiadamente a los estadounidenses, tanto del pasado como del presente”.

Read more »