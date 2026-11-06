Bishop Accountability denuncia abusos de 77 sacerdotes en Perú antes de la visita papal

La organización Bishop Accountability presenta denuncias contra 77 sacerdotes peruanos antes de la visita del papa León XIV, exigiendo cambios drásticos en la Iglesia Católica.

María Barrett, codirectora de la organización estadounidense Bishop Accountability, presentó el jueves una lista detallada de denuncias contra 77 sacerdotes de Perú acusados de presuntos abusos sexuales a menores de edad durante las últimas décadas. Esta acción coincide con la inminente visita del papa León XIV al país andino, prevista para menos de una semana a partir de la fecha del anuncio, con el objetivo de presionar a la jerarquía eclesiástica para que implemente cambios drásticos y transparentes.

Bases de datos y transparencia en las denuncias

Bishop Accountability, entidad especializada en recopilar casos de agresiones cometidas por clérigos, expuso en una rueda de prensa que ha logrado reunir esta información gracias al desarrollo de una nueva base de datos en línea creada en Estados Unidos. La página web oficial de la organización muestra ahora decenas de perfiles individuales de sacerdotes peruanos, detallando no solo las denuncias de presuntos abusos a menores, sino también las fechas de los hechos, los testimonios de lo ocurrido y, crucialmente, la respuesta adoptada por la iglesia y la justicia civil cuando esta llegó a intervenir.

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Barrett enfatizó la importancia crítica de que el pontífice se enfoque en el encubrimiento de los abusos sexuales en el clero, señalando que la transparencia es fundamental para restaurar la confianza de las víctimas y la sociedad. La organización argumenta que la recopilación sistemática de estos datos es un paso necesario para que el pontífice pueda abordar efectivamente las problemáticas sexuales que suceden en el clero de la iglesia de su querido país, Perú, sin omitir detalles históricos.

Presión internacional y propuestas de reforma

La activista explicó que la medida de publicar estas listas contribuiría a prevenir futuros abusos contra menores, citando como ejemplo exitoso la aplicación de este método en Estados Unidos. En ese país, 162 obispos y 42 superiores religiosos han publicado listas similares de clérigos acusados o condenados, estableciendo un precedente de rendición de cuentas que Bishop Accountability insta a la jerarquía peruana a seguir. Esta presión internacional se suma a la recomendación de 2025 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que sugirió la creación de una comisión de la verdad para investigar todas las denuncias de violencia sexual contra menores en la Iglesia católica.

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Las representantes también recordaron que el propio papa declaró anteriormente que, donde hay un reportero silenciado, el alma democrática de un país se debilita, una conexión directa entre la libertad de expresión y la capacidad de la sociedad para denunciar abusos de poder. La organización hizo referencia a la recopilación de más de 100 denuncias de violencia física, psicológica y sexual por parte de los comisarios apostólicos enviados previamente, sugiriendo que la falta de acción efectiva ha perpetuado el problema en lugar de resolverlo.

Impunidad judicial y críticas al protocolo eclesiástico

Uno de los puntos más críticos de la presentación fue la denuncia de la impunidad sistemática en los casos de abuso en el país. La primera víctima que denunció los abusos del grupo religioso Sodalicio calificó la forma en que el sistema judicial trató el tema como el caso "más vergonzoso" de la historia reciente en Perú. A pesar de que el grupo religioso admitió en parte su responsabilidad, nadie ha ido a prisión, lo que refleja una falla estructural en la justicia local que la iglesia no ha ayudado a combatir.

Barrett afirmó que el protocolo de la iglesia cuando hay sospechas o denuncias de abusos sexuales a menores "no sirve" en la práctica actual. Este protocolo señala que los obispos, según su propio criterio subjetivo, deben tomar las decisiones correspondientes frente a presuntos victimarios, lo que ha resultado en una falta de responsabilidad penal. La activista reiteró que el papa debería cambiar las leyes canónicas para ayudar a las futuras víctimas, argumentando que las reformas internas han sido insuficientes.

Se criticó también la pasividad del pontífice en este tema, con la afirmación de que el papa León XIV "no ha movido un dedo" en la Iglesia para combatir esta lacra de manera efectiva. Aunque el papa Francisco ayudó mediante medidas anteriores a la extinción de ciertas estructuras relacionadas, la percepción actual es que la crisis continúa. La reunión de hoy sirve como un llamado urgente a la acción global, vinculando la moralidad religiosa con la justicia social y la protección de los derechos humanos en Perú.