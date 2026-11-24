BioCultura celebra su 42 edicion en Ifema Madrid del 26 al 29 de noviembre con mas de 400 expositores. Descubre las novedades en consumo responsable.

Madrid se posiciona como el lugar central de la sostenibilidad ambiental en España durante las fechas comprendidas entre el 26 y el 29 de noviembre. La feria BioCultura, organizada por Sport Life Ibérica S.A.U., regresa a sus instalaciones habituales en el pabellón 3 de Ifema para celebrar su trigésimo segunda edición. Este evento reúne a más de 400 expositores y se espera que sea visitado por más de 55 mil asistentes. La cita se presenta como una oportunidad única para explorar productos de alimentación ecológica, cosmética natural y moda sostenible.

Oferta de Productos Ecologicos y Referencias

La organización de BioCultura ha preparado una muestra comercial que incluye un total de más de 18.000 referencias de productos. Esta cifra abarca una amplia variedad de categorías destinadas al consumo responsable y la protección de la salud. Los visitantes podrán encontrar alimentos ecológicos libres de pesticidas y aditivos químicos, una opción cada vez más demandada en una sociedad saturada de productos ultraprocesados. La feria facilita el acceso directo a estos productos sanos que protegen tanto la salud individual como la del medio ambiente.

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Además de la alimentación, el evento destaca por su sección de cosmética eco-natural certificada y artículos de higiene personal. Estos productos están diseñados para reducir la carga diaria de sustancias nocivas sobre la piel, ofreciendo alternativas libres de tóxicos. La presencia de marcas reconocidas y pequeños productores garantiza la transparencia sobre el origen real de cada artículo. Esta claridad permite a los consumidores tomar decisiones informadas que impactan positivamente en su bienestar físico y ambiental.

Programa de Actividades y Educaion para la Salud

El éxito de esta edición no reside únicamente en la oferta comercial, sino en su extenso programa educativo. Se realizarán más de 200 actividades paralelas que incluyen ponencias, debates, catas, showcookings diarios y espacios diseñados para familias. Estos eventos están dirigidos por médicos, nutricionistas y expertos en diversas disciplinas del bienestar. El objetivo es ofrecer herramientas prácticas para mejorar los hábitos cotidianos de los asistentes a lo largo del año.

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Entre las actividades destacan talleres de cocina saludable y demostraciones en vivo que comprueban que comer sano resulta accesible y sabroso. Los participantes aprenden a interpretar etiquetas, equilibrar su microbiota y prevenir desequilibrios mediante una nutrición limpia y funcional. Estos recursos educativos ayudan al ciudadano a llevar a cabo las elecciones óptimas para mantener el equilibrio de su salud o para recuperarla tras una patología. La feria actúa así como una escuela viva de salud preventiva.

Impacto en la Moda Sostenible y el Hogar Sano

La moda sostenible también ocupa un lugar relevante dentro de la programación de BioCultura. El evento presenta alternativas a la industria textil tradicional, promoviendo un estilo de vida lejos de la dictadura de la moda convencional. Esta sección aborda los males sociales y ambientales que genera la industria de la fast fashion, ofreciendo opciones éticas y verdaderamente sostenibles. Los emprendedores y profesionales encuentran aquí inspiración para desarrollar modelos de negocio responsables.

El apartado de casa sana representa otra pieza clave de la experiencia en Ifema. La feria aporta información necesaria para aprender a diferenciar entre hogares que enferman y aquellos que sanan. Se busca que el contacto directo con productores genere confianza sobre los materiales de construcción y decoración. El visitante abandona su papel de consumidor pasivo para involucrarse activamente en la creación de espacios vitales libres de contaminantes, fomentando un descanso reparador y el bienestar emocional.