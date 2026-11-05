Binter NightRun batirá récord con 6.700 corredores en Las Palmas de Gran Canaria

La XIII edición de Binter NightRun reúne a 6.700 atletas en Las Palmas de Gran Canaria, consolidando el evento como un referente deportivo y solidario con un recorrido urbano emblemático.

La prueba Binter NightRun ha confirmado que su decimotercera edición congregará a un total de 6.700 corredores en las calles de Las Palmas de Gran Canaria, estableciendo así un nuevo récord histórico de participación. Este incremento significativo en el número de inscritos demuestra la consolidación del evento como una de las citas deportivas más relevantes del calendario de la capital grancanaria.

Presentación Oficial y Liderazgo Institucional

La presentación oficial del evento tuvo lugar en el Hotel Cristina by Tigotan, donde estuvieron presentes las principales autoridades y representantes implicados en la organización. Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, junto con Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, encabezaron el acto. También asistieron Javier Prieto, director de Relaciones Institucionales de Turismo Islas Canarias; Alberto Guanche, jefe de Patrocinios de Binter; y Daniel González, gerente de DG Eventos.

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La alcaldesa Carolina Darias enfatizó que esta competición es un elemento fundamental para la identidad urbana, ya que permite a miles de participantes descubrir la ciudad desde una perspectiva diferente. Destacó que noviembre es un mes crítico para la capital, que enfrenta dos desafíos importantes: la evaluación de la FIFA como ciudad sede del Mundial de Fútbol 2030 y la visita del jurado para la designación como Capital Europea de la Cultura en 2031.

Impacto Turístico y Sostenibilidad Social

Javier Prieto, director de Relaciones Institucionales de Turismo Islas Canarias, resaltó el carácter solidario de la Binter NightRun, donde el 100% de los fondos recaudados mediante inscripciones se destinan a proyectos de varias ONG. Esta iniciativa se alinea con la estrategia de Turismo Islas Canarias para reforzar el compromiso con la sostenibilidad social y mejorar la calidad de la experiencia del destino. Desde 2021, el organismo ha invertido más de 14,4 millones de euros en el patrocinio de 316 eventos deportivos en el archipiélago.

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Por su parte, Alberto Guanche, jefe de Patrocinios de Binter, señaló que más del 20% de los corredores provienen de fuera de Gran Canaria. La conectividad aérea de Binter resulta clave para atraer a atletas de diversas localidades, dinamizando el turismo deportivo. Guanche aseguró que esta movilidad contribuye a que el deporte sea una oportunidad para impulsar el destino y fortalecer la economía local a través de la llegada de visitantes.

Perfil de los Participantes y Trayectoria del Evento

Daniel González, gerente de DG Eventos, destacó que la franja de edad entre los 25 y los 44 años representa el grupo con mayor participación, lo que indica un cambio hacia un público más joven y activo. El evento, que alcanza su XIII edición, se ha convertido en una referencia para una ciudadanía comprometida con el deporte y la convivencia. La alcaldesa Carolina Darias recordó que la Milla Verde permite apoyar buenas causas, transformando la prueba en una fiesta que va más allá de la simple competición.

El consejero de Deportes, Aridany Romero, atribuyó el crecimiento constante a la colaboración público-privada, que ha permitido que la Binter NightRun trascienda la ciudad para adquirir relevancia nacional. Romero señaló que, además de romper récords de asistencia, hay un aumento notable en la presencia femenina y en la participación de categorías de edad más jóvenes, invitando a todos los ciudadanos y turistas a disfrutar de los enclaves históricos de la ciudad.

Recorrido Urbano y Detalles Logísticos

La Plaza de Canarias volverá a ser el epicentro de la Binter NightRun, acogiendo las salidas y metas de las tres modalidades propuestas. A partir de las 19:30 horas, los 6.700 corredores recorrerán las calles de la capital en un itinerario que combina dinamismo y accesibilidad. El recorrido incluye algunos de los enclaves más emblemáticos de Las Palmas de Gran Canaria, ofreciendo una experiencia visual y deportiva única.

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Además de las figuras principales, la presentación contó con la presencia de Carla Campoamor, concejala de Deportes; el teniente de navío Antonio Inocencio Catala, representante del Arsenal de Las Palmas; David García, director gerente de Vithas Canarias; Leticia Regidor, representante de Cajamar; Lorena Labellarte, representante de Corberó; y Raquel Cabrera, representante de Fundación Foresta. Todos coincidieron en que el evento refuerza el tejido social y deportivo de la región.