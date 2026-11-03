Binance reanuda los retiros de criptomonedas tras un incidente de seguridad atribuido a Norcorea

Binance reanudó los retiros tras un incidente de seguridad que el FBI atribuye a Norcorea, con salidas cercanas a 4.700 millones de dólares este lunes.

Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, sufrió el pasado jueves un incidente de seguridad que obligó a congelar los retiros de sus clientes. La compañía restableció esta funcionalidad el domingo, después de varios días de suspensión parcial de las operaciones de salida de fondos.

El incidente, cuyo importe asociado asciende a unos 5.650 millones de euros, ha sido atribuido por la Oficina Federal de Investigación (FBI) a actores vinculados a Norcorea. La información procede de un despacho difundido por Europa Press, que recoge el seguimiento del caso y las cifras de salidas de la plataforma.

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Cómo se congelaron los fondos robados en Binance

Binance colaboró con socios del sector, incluidos emisores de monedas estables, para congelar rápidamente una parte importante de los fondos sustraídos. Según la información disponible, la compañía señaló que logró inmovilizar casi la mitad de los activos robados.

La plataforma también indicó que la cifra de fondos congelados alcanza alrededor del 95% del total hasta el domingo. Los emisores de monedas estables, que son empresas capaces de bloquear tokens vinculados a sus propias divisas, desempeñan un papel práctico en este tipo de respuestas, ya que pueden impedir que los activos se muevan a otras carteras.

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Durante el periodo de congelación, Binance mantuvo suspendidos los retiros de sus usuarios hasta el domingo, cuando volvió a habilitar esa funcionalidad de forma completa en la plataforma.

Qué explica la salida de 4.700 millones de dólares

Las retiradas de la plataforma por parte de los usuarios se situaron en el entorno de los 4.700 millones de dólares este lunes. Esa cifra equivale a una parte relevante de los activos que Binance gestiona, que según el mismo despacho ascienden a 149.750 millones de euros.

Binance sostiene que el volumen de retiros se ha mantenido dentro de sus expectativas. La compañía también ha remarcado que algunas de esas salidas no correspondían a retiradas hacia clientes externos, sino a transferencias entre carteras de la propia Binance, lo que explicaría parcialmente el volumen registrado.

Un usuario o responsable identificado en la publicación difundida en la red social X ha reforzado esa explicación, aunque el material disponible no detalla de forma completa el alcance de esas transferencias internas frente a los retiros definitivos.

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Impacto para los usuarios y próximos pasos

Para los clientes de Binance, la reanudación de los retiros el domingo significa que pueden volver a mover sus criptomonedas hacia otras plataformas o carteras personales. El episodio sirve también como recordatorio del riesgo operativo que existe en los intercambios que custodian grandes volúmenes de activos digitales.

La atribución del FBI a actores norcoreanos sitúa el caso en el ámbito de la seguridad nacional y financiera de Estados Unidos. Las próximas semanas serán determinantes para confirmar cuántos fondos adicionales pueden recuperarse y si la plataforma publica un balance más detallado de los importes congelados y de las salidas registradas desde que se reanudaron las operaciones normales.