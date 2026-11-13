Binance cierra cuentas en Europa: 6300 millones en juego por la no licencia MiCA

Binance oficializa la salida de Europa el 31 de diciembre. Los usuarios de Francia, España, Italia y Polonia pierden acceso a sus 6300 millones tras el rechazo MiCA.

Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, ha anunciado el cierre definitivo de sus servicios en la Unión Europea, afectando a millones de usuarios y aproximadamente 6.300 millones de dólares en fondos. La plataforma confirmó que retirará su licencia oficialmente para Francia, España, Italia y Polonia a partir del 31 de diciembre de 2026. Esta medida drástica se produce después de que la autoridad griega denegara su solicitud de autorización bajo la normativa MiCA, impidiendo a la empresa operar legalmente con criptoactivos en el bloque comunitario.

Detalles del Cierre y Plazos Oficiales

La compañía de intercambio de criptos ha comenzado a notificar directamente a sus usuarios en Francia, España, Italia y Polonia sobre la clausura total de estas cuentas. Desde el 1 de julio de 2026, Binance ya no podía operar en Europa con criptoactivos al no contar con la licencia MiCA necesaria. Durante este periodo transitorio, la empresa solo podía facilitar las retiradas de activos de los clientes, pero no permitía nuevas operaciones o depósitos. El cierre oficial de las cuentas está programado para el 31 de diciembre, marcando el fin de una era para el acceso directo de los europeos a la plataforma.

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Posiciones y Conflictos Regulatorios

Binance solicitó inicialmente la licencia MiCA en Grecia, pero la autoridad nacional planeaba denegarle la autorización a escasos días del fin del periodo transitorio. La empresa intentó mover rápidamente su solicitud a otro país de la UE, con fuentes del mercado señalando a Francia, pero el esfuerzo resultó ser en vano. Christian Trummer, CEO de Bitpanda, señala que los proveedores sin autorización están cerrando sus servicios en la UE, mientras que los bancos consolidados entran en el mercado regulado. Esta transición refuerza la confianza en el mercado siempre que las reglas se apliquen uniformemente en todos los Estados miembros.

Impacto Real en el Mercado Cripto

Cuatro meses después del fin del periodo transitorio, MiCA empieza a tener consecuencias reales en el mercado, obligando a los proveedores no autorizados a retirar sus operaciones. Christian Trummer, CEO de Bitpanda, opina que esta situación acerca las criptomonedas a las entidades financieras tradicionales. Los bancos consolidados están entrando en el mercado regulado, lo que podría estabilizar la confianza de los inversores. Sin embargo, la salida de Binance representa una pérdida significativa de liquidez y acceso para los minoristas europeos que dependen de intercambios centralizados.

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Recomendaciones para los Afectados

Binance ha instado a sus usuarios a actuar con rapidez en el cierre de cuentas para evitar que se vean afectados por tarifas adicionales. La empresa indica en su página web que puede cobrar una tarifa por cuenta inactiva para cubrir el coste de mantener los activos digitales de cualquier usuario. Dicha tarifa se retirará directamente de la cuenta inactiva mensualmente. El primer cargo se realizará el 2 de diciembre y el segundo será después del 24 de diciembre, lo que exige una gestión inmediata de los saldos restantes.

Contexto Financiero y Volatilidad

El anuncio se produce en un momento de alta volatilidad, ya que los vientos en contra se multiplican y el Bitcoin baja de 70.000 dólares. Este descenso refleja la incertidumbre global sobre el futuro de las criptomonedas ante la estricta aplicación de MiCA. La salida de Binance de Europa marca un punto de inflexión en la regulación del sector, estableciendo un precedente claro para otras grandes plataformas globales.