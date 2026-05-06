Bimbo inicia nuevo proceso de despidos colectivos en España para reestructurar su red logística

La multinacional mexicana Bimbo implementa un cuarto ERE en seis años, afectando a 86 empleados en diversas provincias españolas bajo una estrategia de centralización logística.

La compañía mexicana Bimbo , líder global en la industria de la panificación, ha dado un paso más en su estrategia de reestructuración operativa dentro del territorio español.

Recientemente, se ha formalizado la constitución de la mesa de negociación para un nuevo Expediente de Regulación de Empleo, que representa el cuarto proceso de despidos colectivos que la empresa pone en marcha en un periodo de apenas seis años. Esta medida afecta directamente a un total de 86 trabajadores distribuidos en cuatro delegaciones clave: A Coruña, Sevilla, Málaga y Murcia.

Los puestos de trabajo impactados pertenecen específicamente al área de logística secundaria, desempeñando funciones críticas en la preparación de las cargas destinadas a la venta final. La empresa ha justificado esta drástica decisión basándose en 'causas organizativas', buscando optimizar sus flujos de trabajo y reducir costes operativos en una fase de ajuste interno. Desde el ámbito sindical, la reacción no se ha hecho esperar.

El Comité de Empresas y el sindicato CCOO han manifestado su profunda preocupación y rechazo ante lo que consideran una estrategia de desmantelamiento gradual de la red regional. David García Hermana, secretario general de CCOO en Bimbo, ha alertado sobre las verdaderas intenciones detrás de este movimiento.

Según el representante sindical, el objetivo final de la multinacional parece ser la centralización absoluta de la logística de toda la península ibérica en tan solo dos centros estratégicos situados en Madrid y Barcelona. Esta maniobra generaría una incertidumbre alarmante para el resto de la infraestructura de distribución y venta que la compañía mantiene en el país, ya que no existen garantías reales sobre la continuidad de los centros regionales.

La preocupación radica en que este ERE sea solo el preámbulo de un vaciado mayor de las delegaciones provinciales en favor de un modelo hipercentralizado. Al analizar el historial reciente de Bimbo en España, se hace evidente un patrón de contracción laboral y cierre de instalaciones. Este nuevo proceso se suma a una serie de ajustes agresivos iniciados hace varios años.

Para mayo de 2025, se había proyectado un preacuerdo sindical para un ERE que afectaba a 302 trabajadores de la red de distribución comercial, aunque finalmente se logró reducir la cifra de salidas en 50 puestos. A esto se añaden los movimientos críticos de 2024, año en el que la empresa decidió cerrar su planta de El Verger en Alicante, donde trabajaban cerca de cien personas, vendiendo los activos al Grupo Graine.

Simultáneamente, la fábrica de Valladolid, que contaba con casi doscientos empleados, fue transferida a la empresa Martínez Marcos. Estas operaciones de venta y cierre reflejan una tendencia a deshacerse de activos productivos locales. El camino de recortes no empezó ayer. En 2021, la compañía cerró sus instalaciones en Paracuellos de Jadue, Madrid, dejando a 170 trabajadores directos en una situación de vulnerabilidad laboral.

Y si retrocedemos hasta 2019, ya se había pactado un ERE masivo que alcanzó a un máximo de 290 trabajadores, centrado nuevamente en la red comercial. En conjunto, estas medidas demuestran una política corporativa orientada a la eficiencia extrema y la reducción de la plantilla operativa en España.

La recurrencia de estos procesos plantea interrogantes sobre la estabilidad del empleo en el sector de la panificación industrial y la capacidad de las multinacionales para mantener compromisos laborales a largo plazo frente a la búsqueda de rentabilidades inmediatas y optimización logística. La tensión entre la dirección de Bimbo y los representantes de los trabajadores parece destinada a escalar mientras no se presenten planes de viabilidad claros para las delegaciones regionales





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