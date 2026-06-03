Bill Pulte, un leal sin experiencia en inteligencia, es nombrado director interino de Inteligencia Nacional por Trump

El presidente Donald Trump eligió a Bill Pulte, anterior director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, para dirigir de manera interina la comunidad de inteligencia. Pulte, conocido por su lealtad y su activismo en causas alineadas con Trump, no posee antecedentes en seguridad nacional pero se le considera un operador político dispuesto a confrontar el establishment de inteligencia. El nombramiento, que no requiere nueva confirmación senatorial, busca asegurar un control directo sobre la inteligencia nacional en el tramo final del mandato y de cara a las elecciones de medio término.

El proceso de selección para reemplazar a Tulsi Gabbard como directora de inteligencia nacional comenzó rápidamente tras su anuncio de renuncia. Según fuentes consultadas por CNN, algunos asesores del presidente Donald Trump recomendaban a un candidato con amplia experiencia en inteligencia, mientras que otros sugerían a alguien que compartiera su postura crítica hacia Irán.

Sin embargo, el criterio que finalmente prevaleció para Trump fue designar a una persona dispuesta a confrontar al establishment y al llamado 'Estado profundo' dentro de la comunidad de inteligencia. Bill Pulte, elegido para el cargo, carece de experiencia comprobada en seguridad nacional, pero ha demostrado una lealtad inquebrantable y una disposición a actuar contra los adversarios políticos de Trump, especialmente mediante la remisión de investigaciones penales desde su posición al frente de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda.

Una fuente describió la mentalidad de Pulte como 'avanzar rápido y romper cosas', en contraste con el enfoque más metódico y reflexivo de Gabbard, lo cual se alinea con la preferencia de Trump por ejecutivos que implementan sus decisiones con celeridad. Pulte, de 38 años y heredero de una fortuna empresarial, había expresado directamente su ambición por asumir un rol de mayor envergadura, incluyendo un possible puesto en el gabinete, y presionó al presidente para ser considerado tras la partida de Gabbard.

Su nombramiento interino, que no requiere confirmación senatorial adicional dado su anterior ratificación, le otorga una plataforma influyente en la comunidad de inteligencia para abordar los temas que Trump considera prioridades: desde cuestionar la evaluación de la intromisión rusa en 2016 hasta reflotar las afirmaciones infundadas sobre el supuesto robo de las elecciones de 2020. La Casa Blanca elogió la decisión a través de su portavoz Davis Ingle, calificando a Pulte como una elección excelente que servirá al pueblo estadounidense.

Este movimiento estratégico coloca a un aliado fiel en un puesto clave de cara a las elecciones de medio término, que Trump busca 'nacionalizar'. Pulte podría apoyar medidas extremas como la declaración de una emergencia nacional para ejercer mayor control sobre el proceso electoral, una posibilidad que ya generó alertas entre expertos en derecho constitucional.

El historial de Pulte incluye el impulso de investigaciones penales contra figuras como el exdirector de la CIA John Brennan, y su participación, junto a Gabbard, en acciones controvertidas como la incautación de máquinas de votación en Puerto Rico y la toma de boletas de 2020 en el condado de Fulton. El senador Mark Warner, máximo demócrata en la Comisión de Inteligencia del Senado, advirtió sobre los riesgos de otorgarle tal poder a una persona con la mentalidad de Pulte, comentando: 'Quién sabe qué podría usar, fabricar, crear', recordando las acciones de Gabbard en torno a material electoral





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