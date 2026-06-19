Bill Pulte asume el cargo de director interino de la inteligencia nacional un día antes de lo previsto y plantea recortes masivos

Bill Pulte, designado por Donald Trump, apareció en la ODNI antes de la fecha oficial, solicitó la lista de empleados y cuestionó su nivel de autorización y recursos, generando preocupación por posibles despidos y riesgos de seguridad.

Bill Pulte , el designado por el presidente Donald Trump para ocupar el cargo interino de director de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), debutó en su nuevo puesto un día antes de lo programado, el pasado jueves, según informaron a CNN dos fuentes que conocen de cerca la situación.

La decisión de presentarse antes de la fecha prevista surgió después de que Pulte solicitara una lista completa de los empleados de la ODNI con el objetivo de evaluar quiénes podrían ser despedidos. Las fuentes indican que el nuevo jefe tiene la intención de reducir cientos de puestos dentro de la agencia, una medida que, de confirmarse, transformaría significativamente la estructura del aparato de inteligencia estadounidense.

La visita de Pulte tomó por sorpresa al personal de la ODNI, incluida la directora saliente Tulsi Gabbard, a quien sólo se le había avisado brevemente de su llegada. En la reunión inaugural, Pulte se reunió con abogados y miembros de su equipo interno, donde planteó una serie de preguntas que han despertado preocupación entre los funcionarios de inteligencia.

Entre los interrogantes más llamativos se encontraba su solicitud de llevarse a casa el Informe Diario del Presidente, un documento que contiene información clasificada de alto nivel sobre la seguridad nacional. Una de las fuentes señaló que este informe suele entregarse electrónicamente y su traslado físico podría representar un riesgo de seguridad, mientras que otra fuente afirmó que la petición fue simplemente para conocer mejor el contenido del informe.

Además, Pulte mostró una curiosa obsesión por los detalles logísticos de su cargo. Preguntó repetidamente sobre su nivel de autorización de seguridad, si contaba con acceso a información de alto secreto y si disponía de un avión oficial para desplazarse entre Washington, Florida y Chicago, ciudades en las que divide su tiempo.

Según la primera fuente, el candidato también solicitó la asignación de un equipo de seguridad personal antes de iniciar sus funciones, lo que sugiere que ya se percibe con autoridad suficiente para implementar una gestión agresiva dentro de la comunidad de inteligencia. Estas actitudes contrastan con la falta de experiencia en inteligencia que tenía antes de ser nombrado, ya que, según informó CNN, Pulte no contaba con la autorización de seguridad necesaria para acceder a información clasificada antes de su nombramiento.

La aparición inesperada de Pulte ha generado inquietud no solo en la propia ODNI, sino también entre legisladores demócratas y algunos republicanos en el Capitolio, que temen que la falta de credenciales y la posible reestructuración masiva de la agencia perjudiquen la capacidad operativa del país. Trump ha reiterado su respaldo a Pulte, asegurando que el nuevo director interino comenzará a trabajar de inmediato y que seguirá las directrices del presidente, incluida la persecución de las acusaciones de fraude electoral que Trump sigue promoviendo.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención estos cambios, pues la estabilidad y la integridad del sistema de inteligencia de EE. UU. son consideradas clave para la seguridad global





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