¡Bienvenidos a Eurovisión 2026!

La edición de 2026 de Eurovisión promete volver a reunir a decenas de países europeos y algunos invitados asociados en uno de los mayores espectáculos musicales del mundo. La gran final se celebrará en Viena el sábado, 16 de mayo, a las 21:00 horas, tras la primera semifinal el martes, 12 de mayo, la segunda semifinal el jueves, 14, y la final el sábado.

volverá a reunir a decenas de países europeos (y algunos invitados asociados) en uno de los mayores espectáculos musicales del mundo. , el certamen combina música, votaciones internacionales y una enorme repercusión mediática, convirtiéndose cada año en un fenómeno global seguido por millones de espectadores.

La edición de 2026 llega además marcada por elen esta edición ha generado un intenso revuelo entre los seguidores del festival y ha abierto un debate sobre el futuro de la representación española en el concurso. Mientras tanto, artistas emergentes y grandes favoritos internacionales ya preparan actuaciones cada vez más ambiciosas, en una edición que promete volver a mezclar espectáculo, tensión política y diversidad cultural





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