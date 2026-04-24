Bienal de Venecia Excluye a Rusia e Israel de la Competición por Crímenes de Guerra

El jurado de la 61ª Bienal de Arte de Venecia ha decidido excluir a Rusia e Israel de la competición por los premios debido a las acusaciones de crímenes contra la humanidad contra sus líderes, generando controversia y amenazas de recorte de financiación por parte de la Unión Europea.

El jurado internacional de la 61ª Bienal de Arte de Venecia ha tomado la decisión de excluir a Rusia e Israel de la competición por los premios, una medida sin precedentes motivada por las acusaciones de crímenes contra la humanidad que pesan sobre los líderes de ambos países ante la Corte Penal Internacional .

Esta decisión, que ha generado una intensa controversia, se basa en las órdenes de detención emitidas por el Tribunal de La Haya contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por crímenes de guerra en Ucrania, y contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Gaza. El jurado, liderado por Solange Farkas, considera que no es apropiado premiar a representantes de naciones cuyos líderes están bajo investigación por tales cargos graves.

Si bien Rusia e Israel podrán mantener sus pabellones en la Bienal, no podrán optar a los prestigiosos premios como el León de Oro a la mejor participación nacional, el León de Oro al mejor artista y el León de Plata al mejor artista emergente. La Fundación de la Bienal de Venecia, presidida por Pietrangelo Buttafuoco, ha defendido la autonomía del jurado y ha reiterado su compromiso con la libertad artística, insistiendo en que cualquier país reconocido por Italia tiene derecho a participar.

Sin embargo, esta postura ha provocado críticas y protestas por parte de artistas, intelectuales y la Comisión Europea, que ha amenazado con retirar la financiación a la Bienal si no se reconsidera la participación rusa. La reapertura del pabellón ruso, después de su ausencia en 2022 tras la invasión de Ucrania, ha sido particularmente controvertida, con 22 países firmando una carta de protesta.

La situación ha escalado con un ultimátum de la Comisión Europea a la Bienal, dándole 30 días para justificar su decisión de permitir la participación de Rusia, bajo la amenaza de suspender una financiación de dos millones de euros. La alta representante para Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha calificado la participación rusa como moralmente inaceptable, dado el contexto de la guerra en Ucrania y la destrucción del patrimonio cultural ucraniano.

Rusia ha respondido acusando a la UE de una deriva anticultural. El Gobierno italiano, por su parte, se ha desmarcado de la decisión de readmitir a Rusia, solicitando a la Fundación de la Bienal que proporcione documentación detallada sobre la participación rusa para evaluar su compatibilidad con las sanciones europeas. Este conflicto pone de manifiesto la creciente tensión entre la libertad artística y las consideraciones políticas y éticas en el ámbito cultural internacional





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