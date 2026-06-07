BF ClimaTech impulsa la economía circular con 14 startups en su tercera edición

La aceleradora gallega BF ClimaTech lanza su tercera edición, apoyando a catorce proyectos innovadores en sostenibilidad mediante un modelo integral de incubación, mentorización y acceso a redes públicas y privadas.

La aceleradora gallega BF ClimaTech está consolidando su posición como motor de innovación en el ámbito de la economía circular y la sostenibilidad, tras lanzar su tercera edición con catorce proyectos emergentes.

Este programa integral de incubación, aceleración y consolidación ofrece a las startups medioambientales un acompañamiento intensivo que combina mentorización especializada, formación a medida y acceso a redes estratégicas de inversores y empresas del sector. Entre los beneficiarios destacan BlueGea Group y PlantBased Biotech, que valoran la visibilidad y el apoyo para escalar sus soluciones, lo que les permite reducir el tiempo de desarrollo y mejorar las probabilidades de éxito en un mercado que exige cada vez más propuestas de bajo impacto ambiental.

BF ClimaTech se apoya en una estrecha colaboración público‑privada, con la Xunta de Galicia a través del Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) y el clúster Viratec, responsable de definir retos, proporcionar mentores y facilitar recursos para que los proyectos alcancen su madurez comercial. El ecosistema gallego, que alberga más de 530 empresas tecnológicas y genera unos 5.700 puestos de trabajo, se presenta como un referente nacional en emprendimiento sostenible y transición ecológica.

La estructura de gobernanza de BF ClimaTech se articula en tres niveles: el apoyo institucional de la Xunta y el IGAPE, la aportación del sector privado mediante fondos de inversión y grupos empresariales que facilitan acceso a capital y asesoramiento, y la participación activa de empresas del sector ambiental y centros de conocimiento que plantean retos concretos y acompañan a los proyectos en cada fase de su desarrollo. Este modelo triangular protege a las startups de los riesgos habituales de las etapas tempranas, alinear sus objetivos con las demandas del mercado y potenciar su capacidad de escalar, creando un círculo virtuoso de innovación y crecimiento sostenible.

Según Josefa de León, presidenta de Viratec, la clave del éxito de BF ClimaTech reside en su capacidad para transformar ideas en proyectos sólidos con impacto positivo y real viabilidad comercial. Cada convocatoria se construye con la participación de empresas tractoras que definen los retos específicos y garantizan que las iniciativas seleccionadas posean el potencial de aportar soluciones de alto impacto a los desafíos climáticos.

El programa, que inició su primera convocatoria en septiembre de 2024, ha demostrado que la sinergia entre administraciones públicas, inversores, aceleradoras y startups puede acelerar la transición energética y fomentar un modelo económico más respetuoso con el planeta. En resumen, BF ClimaTech no solo impulsa la creación de nuevas tecnologías verdes, sino que también constituye un ejemplo palpable de cómo la colaboración multidimensional puede generar valor ambiental, social y económico en Galicia





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