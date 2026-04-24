Bezzecchi lidera el GP de España de Moto GP en Jerez con Márquez buscando sensaciones

El Gran Premio de España de Moto GP en Jerez promete emociones fuertes con Bezzecchi como líder del mundial y Márquez buscando recuperar su mejor forma. La carrera contará con 'wildcards' y la ilusión de los pilotos españoles por conseguir una victoria en casa.

El campeonato de Moto GP regresa a la acción este fin de semana con el Gran Premio de España en el Circuito de Jerez -Ángel Nieto.

Marco Bezzecchi llega como el líder indiscutible del mundial y el piloto más en forma, convirtiéndose en el principal favorito para la victoria. El circuito jerezano, el primero de los Grandes Premios en suelo español esta temporada, concentra las miradas en los pilotos locales que aspiran a un triunfo en casa, especialmente tras la victoria de Pedro Acosta en la carrera sprint.

Este Gran Premio destaca por la concesión de las primeras ‘wildcards’ de la temporada, con la participación de Augusto Fernández (Yamaha) y Lorenzo Savadori (Aprilia), aunque la ausencia de Maverick Viñales por lesión no implica una sustitución directa. Marc Márquez, con la Ducati, busca recuperar sensaciones y subir al podio, aunque su estado físico tras la lesión de la temporada pasada sigue siendo una incógnita.

El catalán se muestra sincero sobre su recuperación, considerándola “aceptable” pero no óptima, y prioriza disfrutar de la moto sin dolor. A pesar de no sentirse en condiciones de desafiar a Bezzecchi directamente, Márquez confía en poder conseguir su primer podio de la temporada.

Por otro lado, su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, expresa dudas sobre su rendimiento con la Ducati, admitiendo que no puede expresar plenamente su potencial y que se ve obligado a conducir a la defensiva, perdiendo su punto fuerte en la frenada. La adaptación a la Ducati se presenta como un desafío para el campeón vigente. Jorge Martín, otro piloto español con grandes aspiraciones, busca su primera victoria en Jerez, un circuito que tiene un significado especial para él.

Martín ha diseñado un casco personalizado para la ocasión, rindiendo homenaje a Jerez, donde decidió dedicarse profesionalmente al motociclismo en 2009. El circuito de Jerez-Ángel Nieto presenta un recorrido de 25 vueltas y 13 curvas, con una longitud total de 110,6 kilómetros para la categoría reina. Los horarios de la competición incluyen entrenamientos libres, clasificación y carreras sprint y principal. Los aficionados podrán seguir toda la acción en DAZN, Telecinco y BeMad.

La expectación es máxima para ver si un piloto español logrará la victoria en su tierra, y si Bezzecchi podrá mantener su liderazgo en el campeonato





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