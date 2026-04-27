Bernat Castany Prado explora la filosofía del humor en *Una filosofía de la risa*

El autor analiza el humor como herramienta para entender la ambigüedad de la realidad, destacando su capacidad para generar lucidez y alegría. El libro explora su dimensión moral, política y artística, vinculándolo con figuras como Erasmo, Montaigne y Cervantes, así como con teorías de Spinoza y Freud.

Bernat Castany Prado, nacido en Barcelona en 1977, presenta en su obra *Una filosofía de la risa* una reflexión profunda sobre el humor como herramienta para comprender la ambigüedad y la paradoja de la realidad.

Según el autor, el humor nos brinda una lucidez invaluable al suspender el juicio y aceptar que la vida, en su esencia, es incomprensible. Esta inteligencia escéptica y alegre, inherente al chiste, nos permite entender que la existencia no puede ser plenamente descifrada, pero sí disfrutada. La filosofía del humor, practicada por figuras como Erasmo, Montaigne y Cervantes, encuentra en Castany un continuador que explora su dimensión formal y universal.

El humor, según él, es transversal: puede aplicarse a números, vicios, calcetines o figuras políticas como Donald Trump. Sin embargo, su rasgo más distintivo es el 'desinterés', un concepto heredado de la estética clásica que implica que lo cómico se percibe como algo completo en sí mismo, sin utilidad práctica pero capaz de generar placer.

En la segunda sección del libro, Castany aborda la 'catarsis cómica' y vincula el humor con el símbolo romántico, inagotable y ambiguo, como un buen chiste. El autor destaca la perspectiva moral y política del humor, diferenciando entre chistes 'realistas', con alcance universal y propósito filantrópico, y chistes 'idealistas', de alcance grupal y propósito ridiculizador. Apoyándose en Spinoza, defiende que el primer tipo de humor promueve la alegría general y fortalece los valores igualitarios, esenciales para una democracia sana.

La obra también explora la relación entre el humor y la felicidad, así como su papel en la tolerancia. Castany critica los chistes machistas o racistas, que distorsionan la realidad y resultan tristes y falsos. En la sección titulada *Las uvas de la risa*, profundiza en la heterogeneidad de los objetos de la risa, desde el gesto del mimo hasta el sarcasmo de Jane Austen o los chascarrillos de redes sociales.

Aunque figuras como Freud o Bergson intentaron explicar el misterio cómico, Castany subraya que ninguna teoría logra captar plenamente la esencia del humor. Su libro, sin embargo, no solo analiza el fenómeno, sino que intenta ser gracioso, con ejemplos como *Por eso, iba Robinsón, crusó, y lo atropellaron* o *Jesucristo es Platón aplastado contra el cielo, porque no se le abrió el parasubidas*.

En paralelo, Carlos Reyero, catedrático de Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid y la Pompeu Fabra, publica *La risa del arte*, un estudio sobre cómo el arte ha utilizado la risa a lo largo de la historia. Reyero explora desde la risa grotesca hasta lo carnavalesco y monstruoso, mostrando cómo el humor actúa como retrato social, elemento de persuasión y reflexión.

Su análisis abarca obras maestras de todos los tiempos, destacando la diversidad de risas festivas, burlescas e incluso diabólicas que han influido en la cultura





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