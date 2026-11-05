Bernardos predice que Félix Bolaños sucederá a Pedro Sánchez en el PSOE tras la salida de Puente

El economista Gonzalo Bernardos señala a Félix Bolaños como sucesor de Pedro Sánchez en el PSOE. Tras la dimisión de Óscar Puente por el accidente de Urda, se abre una batalla interna por el liderazgo del partido tras las elecciones del 29N.

El economista Gonzalo Bernardos ha identificado a Félix Bolaños como el candidato más probable para suceder a Pedro Sánchez al frente del Partido Socialista Obrero Español ( PSOE). Esta predicción surge en un contexto de profunda inestabilidad interna del partido, marcada por la reciente dimisión forzada de Óscar Puente como consecuencia de la tragedia ferroviaria en Urda. La salida del exministro de Transportes elimina a uno de los principales aspirantes a la secretaría general, lo que reconfigura el panorama sucesorio dentro de la formación de izquierdas.

Dinámica sucesoria y salida de Óscar Puente

La partida de Óscar Puente del gobierno ha generado un vacío de poder significativo dentro del PSOE, obligando a los analistas políticos a replantear quién ocupará las riendas del partido si el resultado electoral del próximo 29 de noviembre es desfavorable. Bernardos, profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona y colaborador habitual de los medios, ha dejado claro que la dimisión de Puente, aunque forzada por la crisis de los 'decretos Maricarmen' y el accidente de trenes, ha servido para limpiar el camino de un rival interno formidable.

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Óscar Puente había sido considerado durante mucho tiempo como uno de los sustitutos naturales de Pedro Sánchez, incluso coqueteando con la idea de presentarse como candidato a la presidencia del Gobierno en caso de que el socialista actual no logre una nueva victoria en las urnas. Sin embargo, su renuncia inmediata y la decisión de no aparecer en las listas electorales por Valladolid, a pesar de que estas ya estaban diseñadas, ha cerrado definitivamente su paso hacia la dirección del partido en el corto plazo.

La posición de Félix Bolaños en la batalla interna

Gonzalo Bernardos ha destacado que Félix Bolaños, actual ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, es el gran rival que quedaba en la sombra para aspirar a la sucesión de Pedro Sánchez. Según el economista, Bolaños es quien tiene más posibilidades de liderar la reconstrucción del PSOE en un escenario post-Sánchez, especialmente si las encuestas confirman que el partido pierde las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre de 2023.

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La dinámica interna ha favorecido a Bolaños, ya que la salida de Puente elimina la principal competencia por el liderazgo ideológico y estratégico del partido. Bernardos ha señalado que el proceso de sucesión se abrirá inevitablemente si las urnas del 29N dan una derrota clara, independientemente de la voluntad de Pedro Sánchez de permanecer en el cargo. Esto sugiere que Bolaños podría estar preparando el terreno para asumir un rol protagónico en la dirección del partido tras un posible fracaso electoral.

Impacto político y consecuencias del accidente de Urda

El accidente ferroviario en la provincia de Toledo, que costó la vida a 69 personas, ha actuado como el detonante final para la crisis interna del gobierno y del partido. Además de la presión social y política, la tragedia ha obligado a Pedro Sánchez a tomar una decisión dura para intentar mitigar el daño electoral y la pérdida de credibilidad del ejecutivo. La dimisión de Puente se ha interpretado como un cálculo político estratégico para absorber la furia ciudadana y proteger la imagen del presidente del gobierno.

La crisis no se limita al accidente de Urda, sino que se suma a otros problemas internos como las polémicas en materia de vivienda con Montse Mínguez y Óscar López, así como la ruptura con los socios de gobierno por los decretos de Maricarmen Tores. Estos factores combinados han convertido al PSOE en una formación frágil, donde la batalla por la sucesión de Pedro Sánchez se ha vuelto más intensa y urgente ante la perspectiva de una derrota electoral.

Próximos pasos y perspectivas para el PSOE

Con Óscar Puente fuera de la ecuación electoral y su nombre mantenido en las listas por Valladolid solo como trámite formal, la dirección del PSOE mira hacia adelante con incertidumbre. La figura de Félix Bolaños emerge como el actor clave para definir el rumbo del partido en los próximos años, especialmente si el 29 de noviembre se confirma una derrota que obligue a una renovación estructural y liderada.

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Las reacciones ante la gestión de la tragedia y la salida de Puente han sido variadas, con críticas desde distintos sectores que exigen mayor empatía y transparencia. Mientras tanto, el análisis de Bernardos apunta a que la estructura de poder del PSOE está a punto de reconfigurarse alrededor de nuevos líderes que deberán enfrentar el desafío de recuperar la confianza de la ciudadanía en un escenario político altamente polarizado y desestabilizado por recientes escándalos y tragedias.