Berlinde De Bruyckere: Plunder, un viaje por la fragilidad y la memoria en la galería Pedro Cera

Una retrospectiva de la artista belga Berlinde De Bruyckere en la galería Pedro Cera de Madrid explora temas como la muerte, la fragilidad y la memoria a través de esculturas e instalaciones que utilizan materiales litúrgicos y evocan la historia del arte flamenco. La exposición, titulada Plunder, presenta obras impactantes que oscilan entre la oscuridad y el fulgor.

Materiales litúrgicos: cera, terciopelo, pan de oro. Aportando un aroma sagrado o alquímico, impregnan el espacio de la galería Pedro Cera en Madrid. Se trata de una exposición cautivadora dedicada a la renombrada artista belga Berlinde De Bruyckere (Gante, 1964), conocida por sus impactantes instalaciones y esculturas que evocan la esencia de los elementos votivos y la rica historia del arte flamenco .

La muestra, titulada Plunder, se extiende hasta el 13 de mayo y presenta obras con precios que oscilan entre 35.000 y 300.000 €. La influencia de la infancia de la artista, marcada por la presencia de su padre, quien se desempeñaba como carnicero, es palpable en la textura particular de sus piezas, que recuerdan a cuerpos desollados, una característica que se entrelaza con las referencias a las reliquias católicas y la larga tradición de estatuas de mártires, elementos que probablemente marcaron su desarrollo durante sus estudios en un internado católico.

Estas referencias, sutilmente integradas, se manifiestan a través de un repertorio de factura meticulosa y materiales evocadores: pieles de animales, troncos de árboles, espejos, textiles y, por supuesto, la cera, que actúa como el elemento central que encapsula la forma de todo lo demás, dotando a las obras de una atmósfera única.

El proceso creativo de la artista, que incluye la elaboración de moldes de cadáveres humanos y animales, confiere un significado particular a su trabajo, interpretado por ella como una forma de dar vida a la muerte, de trascender la fugacidad del cuerpo y de honrar su fragilidad.

En la galería madrileña, una de las piezas centrales que llama poderosamente la atención es San S. (2025-2026), una escultura que representa el torso de San Sebastián, fusionado con el árbol al que está atado, una representación que evoca la dualidad del sufrimiento y la redención.

En la amalgama de los elementos torturadores y torturados, esta obra nos remite al poema “Heautontimorumenos” de Charles Baudelaire, donde la voz narrativa proclama: “¡Yo soy la herida y el cuchillo! / ¡Yo soy la bofetada y la mejilla! / ¡Yo soy los miembros y la rueda, / y la víctima y el verdugo!”. Alrededor de San S., un conjunto de obras se integran en las paredes, reforzando la narrativa de la exposición.

Need VIII (2025-2026), concebida para la 60.ª Bienal de Venecia, se presenta como una vitrina con fondo de espejo, donde árboles de cera, con una apariencia carnal, se entrelazan con troncos de madera, creando la ilusión de un tejido que alguna vez estuvo vivo. La apariencia de una enorme reliquia, invita a la reflexión sobre la persistencia mórbida tras el cese del latido orgánico.

En este entorno, los delicados collages realizados con papel encontrado y filamentos de oro y cobre (series It almost seemed a Lily y Cosmos (2025-2026), que se extienden a la planta baja, ofrecen un respiro visual.

Allí, las esculturas textiles Madonna del Parto V y VI (2026), con sus tonalidades púrpura y formas que evocan la fertilidad, completan la exploración de la artista sobre la vida, la muerte y la fragilidad del cuerpo.

Aunque la exposición oscila entre la oscuridad y el fulgor, el título, Plunder (saqueo), refleja la dolorosa coexistencia de la fragilidad y la violencia. El término se inspira en el poemario de la escritora Antjie Krog y en la experiencia de Berlinde De Bruyckere al encontrar las vitrinas vacías de los museos iraníes, tras la Revolución, un eco de la pérdida y la devastación que resuena con los tiempos actuales.

En un contexto global marcado por conflictos bélicos crecientes y el sufrimiento individual y colectivo, la exposición nos invita a buscar los destellos de luz que sostienen la vida, como los hilos de oro y cobre en los collages de la artista, una búsqueda de esperanza y resiliencia en medio de la oscuridad.





elcultural / 🏆 24. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Berlinde De Bruyckere Escultura Galería Pedro Cera Plunder Arte Contemporáneo Arte Flamenco Religión Fragilidad Memoria

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pedro Sánchez y el Nuevo Equilibrio Global: Un Giro Estratégico Hacia China y LatinoaméricaEl presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, está reconfigurando las alianzas internacionales de España, distanciándose de Estados Unidos y acercándose a China y Latinoamérica. Este cambio se evidencia con su cuarto viaje a China en tres años, una cumbre progresista en Barcelona y decisiones que cuestionan la agenda de Washington, especialmente en relación con Irán.

Read more »

Los mundos opuestos de Pedro Sánchez y Feijóo en política internacionalEl presidente del Gobierno pide en el European Pulse Forum no permitir una “nueva Gaza en el Líbano” y el popular frenar la “deriva belicista” sin citar a Israel ni a Trump

Read more »

Pedro Sánchez inicia su cuarta visita a China, centrada en fortalecer lazos bilaterales y económicosEl presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se encuentra en China para una visita oficial que busca reforzar las relaciones bilaterales, impulsar la cooperación económica y consolidar la posición de España en el escenario internacional. La agenda incluye reuniones con líderes chinos y la participación en cumbres sobre multilateralismo y seguridad europea.

Read more »

Pedro Rodríguez afirma que Irán ha descubierto 'que es muchísimo más disruptivo y rentable enriquecerse' aEl profesor en Relaciones Internacionales ha analizado el momento del conflicto en Irán y ha explicado que el régimen ayatolá ha comprendido tras la guerra que es más rentable 'enriquecerse extorsionando a la economía global a través del cierre del estrecho de Ormuz que enriqueciendo uranio'.

Read more »

Pedro Sánchez inicia visita oficial a China para fortalecer lazos bilateralesEl presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se encuentra en China para una visita oficial enfocada en consolidar las relaciones bilaterales con el país asiático. La agenda incluye reuniones de alto nivel y el objetivo es reforzar la cooperación económica y abrir oportunidades para empresas españolas.

Read more »

Pedro Sánchez inicia nueva visita a China, reforzando lazos en un contexto global tensoEl presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, retoma su agenda de alto nivel en China, marcando su cuarta visita desde 2023. La visita se enmarca en un contexto de creciente tensión geopolítica y se percibe como una estrategia para fortalecer lazos con la segunda potencia mundial, en un momento en que se intensifican las relaciones con Estados Unidos. Se esperan conversaciones con el presidente Xi Jinping sobre temas globales, incluyendo la guerra de Ucrania y el conflicto en Oriente Próximo. La prensa china destaca la necesidad de España de diversificar sus relaciones.

Read more »