Bera: Martín Berasategui Amplía su Imperio Gastronómico en Barcelona

El chef Martín Berasategui abre Bera en el Monument Hotel Barcelona, un nuevo restaurante que fusiona la cocina vasca y catalana en un concepto flexible y dinámico, ofreciendo platos para compartir a un precio medio de 50-60 euros.

La reciente apertura de Bera en el Monument Hotel Barcelona confirma que la trayectoria de Martín Berasategui no se basa en la suerte, sino en una meticulosa planificación y una inagotable capacidad de innovación.

Berasategui, reconocido mundialmente por su impresionante colección de diez estrellas Michelin, incluyendo las tres que ostenta su restaurante insignia en Lasarte, no solo es un maestro en la alta cocina, sino también un visionario empresarial capaz de adaptar sus propuestas a diferentes contextos y mercados. Bera, cuyo nombre es una derivación de su apellido, es la prueba palpable de esta versatilidad.

Este nuevo espacio, ubicado dentro del lujoso Monument Hotel, complementa la ya existente oferta gastronómica del hotel, liderada por el restaurante Lasarte, con tres estrellas Michelin bajo la dirección de Paolo Casagrande. Bera se presenta como un proyecto personal para Berasategui, una oportunidad para acercarse a su cocina de una manera más accesible y cercana, ofreciendo un concepto de cocina centrado en el producto y diseñado para compartir.

El restaurante, estratégicamente situado en la planta baja del lobby del Monument Hotel, inaugurado en marzo de 2016 en el emblemático Paseo de Gracia, está liderado por el chef Gabriele Milani. El diseño del espacio fomenta la interacción, con mesas dispuestas alrededor de una barra central que se extiende a lo largo del fondo del local.

Bera opera con un horario continuo, ofreciendo servicio de comida y cena, así como la posibilidad de disfrutar de un café, un cóctel o un aperitivo en su zona de bar-coctelería, abierta ininterrumpidamente a lo largo del día. La carta de Bera es un reflejo de la dualidad que caracteriza al chef Berasategui: una fusión de raíces vascas y catalanas, de tradición y modernidad.

Se pueden encontrar platos clásicos de la cocina vasca, como la Tortilla de bacalao, el Boquerón marinado con tomate fresco y vinagre de sidra, la emblemática Gilda de anchoas (con la opción de pulpo), las Pochas con almejas en salsa verde, las delicadas Kokotxas de bacalao ligadas con berberechos y cebollino, y el irresistible Pan de masa madre acompañado de la auténtica 'mantequilla de sidrería'.

Pero Bera también se abre a los sabores del Mediterráneo y a la rica gastronomía catalana, incorporando platos como el Cap i pota, el lujoso Bikini trufado con butifarra de perol y scamorza ahumada, las melosas Albóndigas en salsa de ceps y el tradicional Pan de coca con tomate y aceite de oliva virgen extra arbequina. La propuesta culinaria se completa con creaciones más vanguardistas, como los Tacos de steak tartar, el Brioche con salpicón de salmón marinado y anguila ahumada, y el famoso Bokata Martintxo by MB, un sándwich de solomillo de vaca gallega con una exquisita crema de sardinilla.

Berasategui describe estos platos como 'reconocibles, con precisión, pero sin rigidez', lo que subraya su intención de ofrecer una experiencia gastronómica sofisticada pero relajada. El precio medio por persona en Bera oscila entre los 50 y 60 euros, lo que lo convierte en una opción accesible para disfrutar de la alta cocina de uno de los chefs más influyentes del mundo.

Bera no es solo un restaurante, es una declaración de intenciones, una muestra del compromiso de Martín Berasategui con la innovación, la calidad y la satisfacción del cliente





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