La sonda BepiColombo de la ESA y JAXA alcanza Mercurio con una órbita distinta tras un fallo en los propulsores, pero completa su misión de 8 años.

La sonda espacial BepiColombo, un proyecto colaborativo entre la Agencia Espacial Europea y la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, ha logrado finalmente establecerse en una trayectoria orbital alrededor de Mercurio. Este hito se produce tras una llegada tensa y compleja que tuvo lugar la semana pasada, específicamente el 21 de noviembre, tras un viaje interestelar de ocho años. La misión, valorada en 2.000 millones de dólares, representa solo la tercera incursión humana en el planeta más cercano al Sol.

Mecanismo de inserción orbital con desviación

La maniobra crítica implicó que la sonda se aproximara a tan solo 635 kilómetros de la superficie mercuriana. Durante este acercamiento, el Módulo de Transferencia de Mercurio debió orientar sus propulsores para frenar la velocidad de la nave y alejar su antena de la Tierra para realizar la inserción. El encendido de estos motores estaba programado para durar 37 minutos completos, un periodo crucial para reducir la velocidad suficiente y ser capturado por la gravedad del planeta.

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Sin embargo, la interrupción de comunicaciones, esperada por diseño durante la maniobra, terminó revelando un problema significativo. El encendido se detuvo prematuramente tras solo 28 minutos. Esto dejó a la sonda con el 77 por ciento del cambio de velocidad necesario, una discrepancia que obligó a los ingenieros a replantear la trayectoria inicial. La nave no entró en la órbita de 58 horas prevista, sino que se estableció en una elipse de 75 horas, situándose 10.000 kilómetros más alto de lo original en su punto más alejado.

Posiciones de la ESA y análisis de riesgos

Ignacio Tanco, jefe de Operaciones de Misiones del Sistema Solar Interior de la Agencia Espacial Europea, confirmó que la nave está segura y operativa, aunque reconoció que la desviación reduce el margen de maniobra para futuras correcciones. Durante una rueda de prensa en Londres, Tanco calificó la situación de "inconveniente, pero no terrible", subrayando que la suerte jugó un papel clave al evitar una situación donde la sonda habría superado Mercurio y perdido su objetivo.

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El centro de control en Darmstadt, Alemania, activó protocolos de contingencia inmediatamente al recibir la señal antes de lo esperado. La sonda entró en modo seguro, un protocolo diseñado para proteger la hardware deteniendo actividades no esenciales. Aunque el fallo de sincronización entre el software de navegación y los controles de los propulsores fue improbable, los datos confirmaron que se habían cumplido prácticamente todos los parámetros orbitales esenciales para mantener la sonda en el entorno gravitatorio de Mercurio.

Impacto en módulos y próximos pasos

La nueva órbita impuesta por el fallo técnico afecta directamente a la planificación de la fase científica de la misión. BepiColombo está compuesta por dos módulos principales: el Orbitador Planetario de Mercurio de la ESA y el Orbitador Magnetosférico de Mercurio de la JAXA. Estos dos componentes, que actualmente viajan apilados, deben separarse para iniciar sus respectivas operaciones de investigación independientes.

La separación programada para el 9 de diciembre se ve ahora comprometida por la necesidad de realizar correcciones orbitales adicionales. Los ingenieros deben ajustar la trayectoria antes de que los módulos se separen, lo que implica un coste operativo en términos de combustible y tiempo. A pesar de los desafíos añadidos, la misión continúa siendo viable y la sonda funcionará según lo esperado, marcando un avance significativo en el estudio de este mundo hostil y poco explorado.