Beneficios récord de petroleras europeas por tensiones en Ormuz

Shell, Repsol y Eni multiplican sus ganancias debido a la crisis en el estrecho de Ormuz y el encarecimiento del crudo, impulsando dividends y recompras para 2026.

El conflicto geopolítico en Oriente Próximo y la creciente tensión militar en el estrecho de Ormuz han desencadenado un aumento significativo en los precios del crudo y una ampliación sin precedentes de los márgenes de refino. Este contexto de disrupción en la oferta energética ha permitido que gigantes petroleros europeos como Shell, Equinor, Eni, TotalEnergies y BP reporten ganancias exponenciales hasta septiembre de 2026. La presión sobre las rutas marítimas clave ha transformado la rentabilidad del sector, favoreciendo desproporcionadamente a las grandes compañías con operaciones de transformación intensivas.

Impacto de Ormuz en las ganancias de Shell, Eni y Equinor

La tensión militar en el estrecho de Ormuz ha elevado directamente los costos del petróleo y los productos derivados, creando un entorno de precios que ha ampliado las márgenes de beneficio de las refinerías. Este efecto se ha traducido en resultados trimestrales y acumulados muy superiores a los del año anterior para las principales empresas europeas del sector. La escasez percibida y los riesgos logísticos han actuado como catalizadores financieros, beneficiando a corporaciones con fuerte presencia en la transformación de hidrocarburos.

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Resultados financieros de Repsol y Moeve en septiembre

Repsol ha reportado un beneficio neto de 5.006 millones de euros hasta septiembre, lo que representa un aumento del 325 por ciento respecto al periodo anterior. Esta mejora sustancial se debe a la revalorización de existencias y a la mejora de los márgenes de refino, que alcanzaron los 36,2 dólares por barril, frente a los 8,8 dólares registrados en el mismo periodo de 2025. El precio promedio del Brent se situó en 93,9 dólares por barril en los nueve primeros meses, comparado con los 70,9 dólares del año previo.

Por su parte, Moeve ha elevado su beneficio CCS ajustado un 140 por ciento, impulsado también por la revalorización de activos y la mejora de los márgenes. La compañía de la familia Ruiz-Mateos ha destacado el comportamiento excepcional de su negocio de refino en un mercado internacional tensionado. Moeve ha registrado un beneficio neto de 1.134 millones de euros en los primeros nueve meses, apoyado en el negocio de Energía y en márgenes de refino históricamente altos.

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La excepción de Galp y el impacto de derivados financieros

Galp se presenta como la excepción notable en este panorama de beneficios al alza, registrando una caída del 9 por ciento en su beneficio neto atribuido. Esta contracción se atribuye exclusivamente al impacto negativo de partidas extraordinarias valoradas en 695 millones de euros, vinculadas a la valoración a mercado de derivados financieros. A pesar de esta reducción contable, en resultados ajustados por costes de reposición, las ganancias del grupo portugués subieron un 54 por ciento.

La divergencia en los resultados subraya la sensibilidad de las cuentas bancables a instrumentos de cobertura financiera frente a la volatilidad de los precios del crudo. Mientras que otras empresas capitalizan los márgenes operativos, Galp ha tenido que absorber pérdidas no operativas significativas que han oscurecido su crecimiento operativo subyacente, marcando una diferencia clave en la interpretación de su salud financiera.

Disparo de la producción y márgenes de Equinor y Eni

En Noruega, Equinor ha visto aumentar sus ganancias debido al encarecimiento del petróleo y del gas, junto con un incremento en la producción que alcanzó los 2,21 millones de barriles equivalentes diarios. Este nivel de producción representa un 5 por ciento más que en el periodo anterior, demostrando la capacidad de la compañía para compensar la volatilidad de precios con volumen. La combinación de precios altos y mayor extracción ha consolidado su posición de liderazgo en la rentabilidad del norte de Europa.

En Italia, Eni ha logrado un avance similar apoyado en una mayor producción de hidrocarburos y en márgenes de refino que más que duplicaron sus registros anteriores. El grupo italiano ha reportado resultados del tercer trimestre de 3.140 millones de dólares, fortalecido por el incremento en la producción de hidrocarburos. La estrategia de Eni se centra en maximizar la eficiencia operativa en un mercado donde los costos de transformación de crudo se han disparado.

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Plan de retribución a accionistas y recompras de acciones

La mejora en la generación de caja ha impulsado programas de retribución a los accionistas, con Shell lanzando una recompra de acciones por 5.000 millones de dólares. Repsol prevé destinar alrededor de 3.000 millones de euros en dividendos y recompras en 2026, aprovechando la fortaleza de sus cuentas. Esta decisión refleja la confianza de la gestión de Repsol, dirigida por Josu Jon Imaz, en la sostenibilidad de los altos niveles de beneficio alcanzados.

Moeve también ha acelerado su inversión en la transición energética, destinando un récord de 885 millones de euros, de los cuales 612 millones, el 69 por ciento, se han dirigido a proyectos de hidrógeno verde y biocombustibles. La compañía ha utilizado el exceso de caja generado por el refino para financiar su futura diversificación energética, asegurando que los beneficios actuales se traduzcan en competitividad a largo plazo en un mercado en transformación.