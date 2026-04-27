Beneficios Exorbitantes de las Petroleras en Medio de la Crisis Energética Global

Un nuevo informe revela que las seis mayores empresas de combustibles fósiles del mundo están en camino de obtener casi 3.000 dólares en beneficios por segundo este año, mientras los hogares luchan contra el aumento de los precios de la energía y la inflación.

La situación energética global se encuentra en un punto crítico, marcada por una disparidad alarmante entre los beneficios astronómicos que obtienen las grandes empresas de combustibles fósiles y la creciente crisis del costo de vida que enfrentan los hogares en todo el mundo.

Un reciente informe de Oxfam International revela que seis de las mayores compañías del sector – Chevron, Shell, BP, ConocoPhillips, Exxon y TotalEnergies – están proyectadas para acumular ganancias de casi 3.000 dólares por segundo durante este año, lo que equivale a un incremento de 37 millones de dólares diarios en comparación con sus beneficios de 2025. La cifra total de beneficios proyectados para 2026 asciende a unos impresionantes 94.000 millones de dólares.

Este auge en las ganancias de las compañías petroleras y gasísticas está directamente relacionado con la inestabilidad geopolítica, particularmente el conflicto con Irán y las restricciones impuestas en el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte de petróleo y gas. El estrecho de Ormuz, al ser un punto estratégico vital, ha experimentado severas restricciones impuestas por Irán, lo que ha provocado un aumento vertiginoso de los precios mundiales del petróleo, alcanzando un promedio de más de 100 dólares por barril en marzo.

Mariana Paoli, responsable de política climática de Oxfam International, señala que las empresas de combustibles fósiles se benefician directamente de esta inestabilidad, ya que las perturbaciones geopolíticas generan precios más altos y, por ende, mayores beneficios, exacerbando la desigualdad a nivel global. Las repercusiones de esta situación son devastadoras para la población mundial.

Mientras las compañías petroleras y gasísticas se enriquecen, los ciudadanos de todo el mundo luchan contra el aumento del costo de vida, incluyendo facturas de energía exorbitantes y precios abusivos en las gasolineras. En Estados Unidos, el precio promedio de la gasolina ha alcanzado los 4 dólares por galón, lo que supone una carga adicional para los hogares que ya enfrentan dificultades económicas debido al alto costo de los alimentos y la vivienda.

La situación es particularmente grave en los países asiáticos, muchos de los cuales dependen en gran medida del petróleo transportado a través del estrecho de Ormuz. Algunos gobiernos se han visto obligados a implementar medidas drásticas, como ordenar a la población trabajar desde casa y probar semanas laborales de cuatro días para reducir el consumo de combustible. Las gasolineras están racionando el combustible y algunos hospitales se están quedando sin suministros esenciales.

La escasez de combustible también ha afectado a los países del África subsahariana, lo que ha llevado a algunos a adoptar medidas de racionamiento. Los últimos años de conflicto global, incluyendo la guerra de Rusia contra Ucrania, han demostrado ser extraordinariamente lucrativos para las compañías de petróleo y gas.

Un análisis realizado por Global Witness en febrero reveló que las principales empresas de combustibles fósiles obtuvieron casi medio billón de dólares en ganancias en los cuatro años transcurridos desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. Sin embargo, a pesar de estas ganancias récord, las compañías petroleras no están invirtiendo en la transición hacia energías limpias ni en el abandono gradual de los combustibles fósiles, que son los principales responsables del calentamiento global.

Al contrario, muchas empresas han reducido sus compromisos climáticos. BP ha recortado la inversión prevista en energías renovables y ha aumentado el gasto en petróleo y gas. Shell ha suavizado sus objetivos para 2030 en materia de reducción de la contaminación climática, y Exxon ha recortado el gasto previsto en energías bajas en carbono. Esta falta de compromiso con la sostenibilidad es profundamente preocupante, ya que perpetúa la dependencia de los combustibles fósiles y agrava la crisis climática.

Un análisis reciente de Rystad Energy y The Guardian reveló que las 100 principales compañías de petróleo y gas del mundo ganaron más de 30 millones de dólares por hora (8.333 dólares por segundo) durante el primer mes del conflicto con Irán. La falta de respuesta de las empresas a las solicitudes de comentarios sobre esta situación subraya su falta de transparencia y su negativa a asumir la responsabilidad por su impacto en el medio ambiente y en la sociedad.

La situación actual exige una acción urgente por parte de los gobiernos y las empresas para garantizar una transición justa y equitativa hacia un futuro energético sostenible, que priorice el bienestar de las personas y la protección del planeta





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