Beneficios de la sauna para los deportistas de resistencia aeróbica

El texto se refiere a los beneficios potenciales que puede proporcionar tomar una sauna después de un entrenamiento en deportes de resistencia aeróbica. Se describe a detalle las adaptaciones que pueden ocurrir en el volumen plasmático, que mejora el rendimiento cardiaco y la capacidad pulmonar, y se recomienda hidratarse adecuadamente para obtener todos los beneficios de la sauna

Estudios recientes indican que tomar una sauna después de entrenar puede hacer adaptaciones en el volumen plasmático y esto puede ser significativo para los deportistas de resistencia aeróbica y reflejar con hematocritos bajos cercanos a 40.

Un aumento del volumen plasmático permite mejorar el rendimiento cardiaco (menor viscosidad de la sangre) y con ello probablemente el VO2max, al tiempo que permite una reserva adicional de agua para los procesos de termorregulación por la sudoración. La exposición a la sauna consistió en 30 minutos (87 grados centígrados, 11% humedad relativa) durante 10 días después del entrenamiento. Los resultados mostraron un aumento significativo del volumen plasmático (17,8%) después de 4 sesiones de sauna.

Hay que advertir que al tomar una sauna debemos hidratarnos adecuadamente para obtener todos sus beneficios. Sin una adecuada reposición de líquidos, la recuperación y sus beneficios estarían limitados





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