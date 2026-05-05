Beneficios bancarios disparados en 2025, con excepción de Sabadell

La mayoría de los bancos españoles han mejorado sus resultados en 2025, impulsados por la actividad comercial y las comisiones, aunque Sabadell ha recortado su beneficio. Santander lidera las ganancias gracias a la venta de su filial polaca.

El sector bancario español ha experimentado un comportamiento diverso en sus resultados de 2025, con la mayoría de las entidades mejorando sus ganancias, aunque con notables excepciones y matices.

El dinamismo de la actividad comercial, especialmente en el ámbito de las comisiones, ha sido un factor clave en este crecimiento, mientras que el margen de intereses aún refleja el impacto de una política monetaria más baja en el pasado. Banco Santander lidera las ganancias con un impresionante aumento del 60%, impulsado en gran medida por la venta de su filial polaca, Erste, generando una plusvalía significativa.

Sin embargo, descontando este factor extraordinario, el crecimiento del Santander se sitúa en un sólido 12%, y las ganancias totales de la gran banca ascienden a 8.920 millones, un 5,1% más interanual. Es importante señalar que el efecto positivo de la venta de Polonia se diluirá en los próximos trimestres, ya que el Santander deberá afrontar los costes asociados a la reestructuración de Webster y TSB.

BBVA también destaca con un incremento del 10,8% en sus beneficios, gracias a un aumento del 18% en el margen de intereses, que compensa el aumento de gastos y provisiones. CaixaBank continúa su buena racha, mejorando sus resultados un 7% y alcanzando un récord de 1.572 millones. La entidad, bajo el liderazgo de Gonzalo Gortázar, ha mantenido altos niveles de actividad, especialmente en el segmento hipotecario, donde la formalización de nuevos créditos ha aumentado un 12%.

No obstante, se anticipa que este ritmo de crecimiento no será sostenible debido a la tensión entre oferta y demanda y a las expectativas de una posible subida de tipos de interés. El comportamiento de Sabadell contrasta con el de sus competidores, ya que ha recortado su beneficio un 29% debido a la caída de los márgenes y a mayores costes, incluyendo un plan de rejubilaciones.

La estrategia hipotecaria ha sido un tema central en los resultados del primer trimestre, revelando enfoques distintos entre los diferentes grupos bancarios. Santander ha incrementado significativamente la firma de nuevos créditos hipotecarios, detectando una normalización del mercado tras un período de precios excesivamente bajos. En contraposición, Bankinter ha optado por reducir deliberadamente la nueva producción hipotecaria en un 40%, argumentando que las tarifas aún son irracionales.

A pesar de esta estrategia, Bankinter ha logrado un aumento de casi el 8% en su beneficio, impulsado por mayores volúmenes de negocio en todos los mercados y una rentabilidad Rote del 20%, una de las mejores de Europa. Unicaja también ha registrado un ligero aumento en sus beneficios, del 1,4%, apoyado en una mejora de los márgenes y una reducción de las provisiones.

En general, todas las entidades, excepto Sabadell, han elevado su margen de intereses, con avances que oscilan entre el 1,3% de Unicaja y el 17,8% de BBVA. Las directivas de los bancos confían en que esta partida de ingresos continuará ganando tracción a medida que se agote el efecto del ciclo de bajada de tipos de interés.

Las comisiones netas también han mostrado un buen comportamiento, aunque a ritmos diferentes, con BBVA y Bankinter liderando los aumentos, con un 9,5% y un 8% respectivamente. En cuanto a la rentabilidad Rote, la evolución ha sido mixta, con Santander y BBVA mejorando sus resultados, CaixaBank y Sabadell reduciéndolos, y Bankinter y Unicaja manteniéndolos prácticamente sin cambios.

A pesar de la incertidumbre geopolítica global, los principales banqueros han reiterado sus previsiones para el presente ejercicio, mostrando una confianza cautelosa en la estabilidad y el crecimiento del sector. La capacidad de adaptación a un entorno cambiante, la gestión eficiente de los costes y la diversificación de las fuentes de ingresos serán factores clave para el éxito de las entidades bancarias en los próximos meses.

La evolución del mercado hipotecario, la influencia de las políticas monetarias y la situación geopolítica seguirán siendo elementos a vigilar de cerca. La competencia entre los bancos se intensificará, y aquellos que sean capaces de innovar y ofrecer productos y servicios de valor añadido serán los que mejor posicionados estén para captar y retener clientes. El sector bancario español se enfrenta a un futuro lleno de desafíos y oportunidades, y su capacidad para superarlos determinará su éxito a largo plazo





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