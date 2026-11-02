Beneficio Ryanair cae 15% en primer semestre 2027 por conflicto y combustible

Ryanair registra una caída del 15% en su beneficio hasta los 2.147 millones de euros en el primer semestre de 2027, impulsada por los altos costes de combustible y la tensión en Oriente Próximo.

La aerolínea de bajo coste Ryanair ha comunicado que su beneficio durante el primer semestre fiscal correspondiente al año 2027, concluido en septiembre, experimentó una disminución del quince por ciento. Esta cifra se sitúa en dos mil ciento cuarenta y siete millones de euros, marcando una reducción significativa respecto a las ganancias obtenidas en el mismo periodo del ejercicio anterior. La compañía ha explicado este descenso a pesar de haber registrado un crecimiento en sus ingresos totales y en el volumen de viajeros transportados.

Impacto del conflicto en Oriente Próximo

Uno de los factores determinantes que han afectado negativamente a los resultados financieros de la compañía es la persistencia del conflicto en Oriente Próximo. Esta situación geopolítica ha generado una notable reticencia por parte de los consumidores, lo que ha provocado retrasos en las decisiones de compra de billetes y una reducción en la demanda percibida. Como consecuencia directa de esta inestabilidad, las tarifas de los vuelos operados por la aerolínea se han mantenido un cuatro por ciento por debajo de los niveles anteriores, limitando la capacidad de la empresa para aumentar sus ingresos a pesar de vender más plazas.

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No obstante, la compañía ha logrado aumentar sus ingresos totales en un tres por ciento, alcanzando los diez mil ochenta millones de euros durante este primer semestre. Paralelamente, el tráfico de pasajeros ha crecido en un seis por ciento, demostrando que la demanda base sigue siendo sólida. Sin embargo, la combinación de tarifas más bajas y unos costes operativos que han crecido en un diez por ciento ha erosionado significativamente el margen de beneficio neto reportado por la firma.

Factores de coste y cobertura de combustible

Los costes operativos de la aerolínea han aumentado en un diez por ciento durante el periodo analizado, lo que ha complicado la rentabilidad general. Un elemento crucial en esta ecuación económica es la gestión de la factura del combustible. Ryanair ha destacado que tiene cubierto el ochenta por ciento de su consumo de combustible a un precio a plazo fijo de sesenta y siete dólares por barril. Esta estrategia de cobertura ha permitido a la compañía proteger gran parte de sus costes frente a la volatilidad extrema del mercado petrolero, reduciendo el impacto inmediato en sus precios finales y en la capacidad de operación.

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A pesar de esta cobertura del ochenta por ciento, el veinte por ciento restante del consumo sigue expuesto a las fluctuaciones del mercado, lo que mantiene cierta vulnerabilidad ante subidas inesperadas. La aerolínea señala que esta estrategia de cobertura ha ampliado su ventaja competitiva en materia de costes frente a otros competidores de la Unión Europea, contribuyendo a proteger los beneficios del año en curso en cierta medida. No obstante, la empresa admite que la situación macroeconómica global sigue siendo desafiante para su modelo de negocio.

Perspectivas para 2027 y medidas de contención

De cara a las perspectivas para el resto del año 2027, la compañía mantiene un tono cauteloso. Ryanair apunta que, salvo que se produzca una resolución rápida y pacífica del conflicto en Oriente Próximo, es previsible que los precios del combustible para la aviación se mantengan elevados hasta bien entrado el año siguiente. La aerolínea calcula que todas las compañías aéreas de la Unión Europea se enfrentarán a una factura de combustible significativamente más elevada en 2027, estimando un sobrecoste adicional de dos mil millones de euros para el sector en su conjunto.

Para hacer frente a esta presión inflacionista en los costes, Ryanair ha anunciado una revisión exhaustiva de todos sus gastos operativos. Entre las medidas previstas se encuentra la negociación de la rotación de aeropuertos para optimizar los costes de tierra. Asimismo, la compañía planea incorporar aviones Boeing MAX-10, que son notablemente más eficientes en el consumo de combustible, a partir de la primavera de 2027. Esta modernización de la flota es clave para reducir la intensidad de costes por asiento disponible.

Estrategia laboral y tecnología

La estrategia de ahorro no se limita solo a la logística y la flota, sino que también abarca el capital humano y la tecnología. Ryanair está revisando los convenios colectivos que están venciendo, considerando la posibilidad de implementar congelaciones salariales temporales para mantener la estabilidad financiera. Además, se ha decidido reducir las ratios de tripulación por vuelo, ajustando el personal a la demanda real y a la nueva eficiencia de las aeronaves más modernas.

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Un pilar fundamental de la nueva estrategia operativa es el mayor uso de inteligencia artificial. La aerolínea tiene como objetivo impulsar aún más la productividad tanto de las funciones operativas como de las administrativas y de apoyo. La implementación de estas herramientas tecnológicas busca automatizar procesos, reducir errores humanos y optimizar la asignación de recursos, lo que debería ayudar a contrarrestar la subida de los costes de combustible y otros gastos generales en el futuro próximo.

Solidéz financiera y riesgo crediticio

A pesar de los desafíos externos, Ryanair ha reforzado su posicionamiento financiero y ha destacado su balance sólido. La compañía cuenta con calificaciones crediticias BBB+, respaldadas por una flota libre de cargas que suma novecientos veinte aviones Boeing 737. Esta solidez en la base de activos proporciona una estabilidad operativa que permite a la empresa navegar por periodos de incertidumbre económica con mayor resiliencia que sus competidores más endeudados.

En cuanto a la liquidez, a 30 de septiembre el efectivo bruto ascendía a dos mil seiscientos millones de euros. Esta cifra se mantiene robusta incluso tras haber realizado amortizaciones de deuda por valor de mil trescientos millones de euros, inversiones de capital por ochocientos millones de euros y distribuciones a los accionistas por cuatrocientos millones de euros. Adicionalmente, la compañía dispone de una línea de crédito renovable de mil cien millones de euros, de los cuales quedan sin utilizar aproximadamente setecientos millones de euros, lo que refuerza aún más su capacidad de respuesta ante imprevistos.

Riesgos externos futuros

La aerolínea señala diversos riesgos externos que podrían alterar el beneficio final previsto para 2027. La escalada del conflicto en Oriente Próximo, así como la situación en Ucrania, representan amenazas directas a la estabilidad de los precios del combustible. Asimismo, las perturbaciones macroeconómicas globales pueden afectar a la demanda de viajes internacionales. Finalmente, las posibles interrupciones en el control del tráfico aéreo europeo, derivadas de huelgas o mala gestión, podrían generar costes adicionales significativos y retrasos operativos que impactarían en la rentabilidad final de la compañía.