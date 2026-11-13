Beneficio del Ibex 35 sube 18,4% impulsado por Banca y Repsol

Las empresas del Ibex 35 alcanzaron un beneficio de 55.707,3 millones de euros hasta septiembre. La banca y la energía lideraron el crecimiento pese a la incertidumbre en los mercados.

Las principales empresas incluidas en el índice bursátil español Ibex 35 han registrado un beneficio conjunto de 55.707,3 millones de euros durante los primeros nueve meses del año. Esta cifra representa un incremento del 18,4% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, consolidando una tendencia alcista en la rentabilidad corporativa del selectivo.

Motorización de la Banca y Energéticas

La banca española fue el principal impulsor de este crecimiento financiero, aprovechando el entorno de tipos de interés elevados para maximizar sus márgenes. Paralelamente, el sector energético, liderado por Repsol, registró resultados extraordinarios gracias a unos márgenes de refino históricamente altos y a la revalorización significativa de sus activos.

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Entre todas las compañías, Acerinox fue la cotizada que experimentó el mayor salto en sus resultados netos. Este desempeño se fundamentó en una mejora sustancial de la rentabilidad en su segmento de acero inoxidable, el fuerte dinamismo del mercado estadounidense y un aumento progresivo en la producción industrial.

La petrolera Repsol ocupó el segundo lugar en términos de crecimiento de beneficios. Su éxito se atribuye a la mejora de la rentabilidad operativa derivada de los altos precios del petróleo, lo que disparó los márgenes de refino y fortaleció la generación de caja durante el trimestre.

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Tercer Puesto y Liderazgo de Sacyr

Sacyr completó el podio de las empresas con mayor incremento en sus resultados durante los primeros nueve meses del año. La constructora y promotora aumentó su beneficio motivada por el crecimiento coordinado de sus tres divisiones principales: concesiones, ingeniería e infraestructuras, así como el sector del agua.

Esta expansión estuvo sustentada por un alza en los ingresos procedentes de sus activos concesionales y por una notable mejora en el resultado de explotación. La eficiencia operativa y la diversificación de sus fuentes de ingreso permitieron a Sacyr capitalizar la demanda en sus mercados clave.

Contrastes: ArcelorMittal y Enagás

No todas las empresas del Ibex 35 compartieron la prosperidad generalizada. ArcelorMittal fue la compañía que más redujo su beneficio en el periodo analizado. La caída se debe principalmente a deterioros contables y a costes extraordinarios asociados a la paralización forzosa de su planta en Kryvyi Rih, Ucrania, tras los ataques rusos.

Enagás también registró una disminución significativa, con una caída del beneficio del 22,3% en los primeros nueve meses, situándose en 204,1 millones de euros. Amadeus e IAG formaron parte del grupo de nueve cotizadas que vieron mermar sus resultados, reflejando presiones operativas y de costes en sus respectivos sectores.

Evolución de la Deuda Financiera

A pesar de los altos beneficios, la deuda financiera neta del conjunto del Ibex 35 se mantuvo casi estable en 192.631,2 millones de euros, mostrando una ligera reducción del 0,3%. Este equilibrio refleja una gestión prudente del pasivo frente a la incertidumbre macroeconómica y las tensiones en el mercado de deuda.

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Repsol destacó nuevamente por su capacidad para reducir su pasivo financiero de manera más agresiva que el resto del índice. La petrolera logró este objetivo gracias a la fuerte generación de caja de sus negocios y a una reducción en el esfuerzo inversor respecto al año anterior, lo que permitió amortizar deuda con entidades de crédito.

Reacciones del Mercado y Perspectivas

La acogida de estos resultados en la bolsa fue fría, caracterizada por la cautela de los inversores. La tensión en el mercado de deuda soberana, las dudas persistentes en el sector tecnológico global y la incertidumbre geopolítica limitaron el impacto alcista de las cuentas corporativas en el selectivo.

El conflicto en Ucrania y el aumento del precio del crudo Brent, aunque beneficiaron a las energéticas, generaron presión sobre los costes para el resto de empresas y consumidores. La narrativa sobre la inteligencia artificial en las grandes tecnológicas estadounidenses también influyó en el ánimo del mercado europeo.

Pronósticos de Dividendos y Futuro

Para el año 2026, las empresas del Ibex 35 prevén destinar alrededor de 3.000 millones de euros en dividendos y recompras de acciones. Esta política de retribución al accionista se apoyará en la generación de caja adicional obtenida, acelerando la distribución de valor a los inversores.

Solaria, con un ejercicio fiscal distinto comprendido entre febrero y enero, presentará sus resultados el 2 de diciembre. La ausencia actual de su información no altera la tendencia general, aunque su inclusión será clave para entender el cierre definitivo del año fiscal en el sector energético.