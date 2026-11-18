Descubre Benajemi, la localidad de 5000 habitantes en Córdoba que marcó la obra de Federico García Lorca y su Poema del cante jondo.

Benajemi es el municipio cordobés que inspiró al poeta granadino Federico García Lorca. Este enclave andaluz aparece en dos ocasiones en la obra del autor. Su presencia en el Poema del cante jondo resalta la importancia del lugar. El texto literario indica lo especial que es esta villa para el creador.

Geografía y demografía del enclave

El municipio de Benajemi cuenta con aproximadamente 5.000 vecinos. Se encuentra enclavado en la provincia de Córdoba. La localidad está a una hora por carretera de la ciudad capital. La distancia entre ambas plazas es de 93 kilómetros. La ruta serpentea por parajes naturales alucinantes.

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La configuración actual se remonta a la Edad Media. La villa ya fue Puesto de Benajemi en tiempos medievales. Los musulmanes pasaron por la zona en el siglo IX. Quedan ruinas de una fortaleza árabe como prueba.

Patrimonio histórico y religioso

Benajemi alberga la Iglesia de la Inmaculada Concepción. Este edificio es una joya arquitectónica del lugar. También existen ermitas de San Sebastián y de la Virgen de Gracia. Los yacimientos cercanos demuestran la antigüedad del asentamiento.

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El entorno natural destaca por su belleza. El río Guadalquivir serpentea por parajes únicos. La ruta turística dura apenas dos horas en total. Los visitantes recorren el camino con facilidad.

Conexión literaria con la obra de Lorca

Federico García Lorca incluyó la villa en sus escritos. El poeta granadino fue único e inigualable. Su obra poética marcó la literatura española. La mención a Benajemi refuerza su simbolismo. La obra influyó en la cultura andaluza.

La villa es uno de los pueblos más simbólicos. La inspiración llegó al autor durante sus viajes. El poeta escribió sobre el cante jondo. Este género musical está ligado al lugar. La mención literaria perdura en la actualidad.