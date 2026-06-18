Belbel y Cambray presentan en el Teatro Español 'Hamlet.01', un espectáculo esencial sobre el clásico de Shakespeare

Sergi Belbel y Enric Cambray presentan en el Teatro Español su espectáculo 'Hamlet.01', una propuesta innovadora que desmenuza la obra maestra de William Shakespeare a través de monólogos. El montaje, protagonizado por Cambray, combina análisis textual, reflexión sobre la naturaleza humana y un estudio dramático profundo, creando una complicidad directa con el público. Una revisión esencial y accesible del mito hamletiano.

Sergi Belbel y Enric Cambray presentan en el Teatro Español su espectáculo basado en la obra inmortal de William Shakespeare . A partir, al parecer, de una antigua leyenda escandinava, es probablemente el personaje masculino más popular de la historia del teatro, y su imagen con la calavera en la mano y recitando lo de 'ser o no ser' es uno de los mayores iconos de la escena.

Al margen de lo anecdótico, lo cierto es que 'Hamlet', escrita alrededor de 1600, es uno de los grandes monumentos de la literatura dramática y del teatro universal. Su complejidad psicológica, su profundidad, su humanidad, la cantidad de aristas que posee, unidas todas ellas a una desbordante poesía, le otorgan ese privilegiado lugar en el Olimpo teatral.

Belbel, una de las puntas de lanza de la dramaturgia española de las últimas décadas, confiesa que tras ver, hace años, una puesta en escena de 'Hamlet' en Aviñón dirigida por... [nota: el texto original tiene lagunas o referencias incompletas, como 'dirigida por,' sin especificar], decidió que nunca podría dirigir la obra porque no podría olvidar aquel montaje, que la crítica de la época calificó como una reflexión sobre el mundo contemporáneo más que una tragedia histórica.

Sin embargo, la oportunidad de trabajar con Enric Cambray, un actor en ese fértil umbral que es el final de la treintena, le abrió una puerta para entrar con 'Hamlet' en su particular cocina dramática; no haría una puesta en escena de la obra, sino un espectáculo en el que Cambray, investido de príncipe danés, contaría su propia historia. A Belbel se le fue de las manos, y al terminar de narrar y explicar -las acotaciones, comentarios, chascarrillos, son frecuentes- el primer acto -la obra tiene cinco en total-, ya tenía dos horas de espectáculo.

Autor-director y actor decidieron entonces emprender la tarea de hacer cinco monólogos para desmenuzar 'Hamlet'; se han estrenado ya las dos primeras partes en catalán y el Teatro Español acoge estos días el estreno en castellano de 'Hamlet.01'. El espectáculo es absolutamente esencial. Belbel propone un atractivo juguete escénico en el que Cambray es el protagonista absoluto (incluso maneja los efectos sonoros y visuales), en el que crea una temprana complicidad con el público.

El autor explica la obra, se detiene en determinados versos y en su significado, los analiza; igual que los comportamientos de determinados personajes. Es al tiempo un análisis de texto, un perplejo comentario sobre la naturaleza humana y un admirado estudio dramático de una obra monumental, lleno de interrogantes y de puertas abiertas para la reflexión del espectador.

Se sostiene, fundamentalmente, en el magnífico trabajo de Enric Cambray (titánico podría ser un buen adjetivo para definirlo), que consigue, y no es nada fácil, atraer la atención del espectador durante dos horas; hacerlo su cómplice, casi su amigo, con un estilo narrativo lleno de frescura y seducción. Es, parafraseando a... [nota: nuevamente referencia incompleta], 'otro Hamlet, si gustáis'. Si conoce la obra, es una magnífica manera de acercarse al mito; y si no, mejor aún.

Este innovador acercamiento al clásico shakeaspereano demuestra que el texto de 'Hamlet' sigue siendo un territorio fértil para la exploración escénica, ofreciendo una experiencia que conjuga la reflexión intelectual con la emoción teatral. La propuesta subraya la vigencia de los temas universales de la obra: la duda, la venganza, la corrupción y la búsqueda de identidad, presentándolos a través de un formato íntimo y directo, donde el actor se convierte en guía y cómplice del público.

El éxito de la adaptación radica en su capacidad para hacer accesible un texto complejo sin perder su esencia poética y filosófica. El montaje, que ha recorrido diferentes escenarios, encuentra en el Teatro Español un espacio ideal para su recepción en la capital, consolidándose como uno de los eventos destacados de la temporada teatral.

La colaboración entre Belbel y Cambray, dos figuras consagradas de la escena catalana, se materializa en un ejercicio de admiración mutua y de profundo conocimiento del texto, resultando en un espectáculo que, más que una representación, es un diálogo vivo con el público. La estructura en monólogos permite desglosar las capas del personaje y de la obra, desmontando sus mecanismos dramáticos y ofreciendo claves para su comprensión contemporánea.

La participación activa del espectador, a través de la mirada cómplice de Cambray, transforma la sala en un espacio de reflexión compartida. Sin duda, 'Hamlet.01' se erige como un referente de cómo abordar los clásicos en el siglo XXI, con rigor, creatividad y una profunda conexión emocional. El espectáculo no solo rinde homenaje a Shakespeare, sino que también celebra el poder del teatro para renovarse y encontrar nuevas formas de contar historias eternas.

La acogida crítica ha sido unánimemente positiva, destacando la intensidad interpretativa y la claridad expositiva de la propuesta. En definitiva, se trata de una experiencia teatral única que invita a redescubrir uno de los pilares de la literatura universal desde una perspectiva íntima, reflexiva y profundamente humana





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