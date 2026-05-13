Begoña Gómez pide la paralización de la causa hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos contra la decisión de Peinado de enviarla a un juicio con jurado popular.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa en su cruzada contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar su causa a un posible juicio con jurado popular. La defensa de Gómez ha solicitado ahora la paralización del procedimiento hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos presentados contra esta decisión. El abogado de Gómez, Antonio Camacho, considera que seguir adelante mientras esos recursos siguen pendientes podría provocar una situación 'procesalmente insostenible' y podría causar el retroceso de actuaciones.

Begoña Gómez continúa su lucha contra la decisión del juez Peinado de enviar la causa a un juicio con jurado popular . La esposa de Pedro Sánchez ha solicitado ahora la paralización del proceso hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos presentados contra este decision.

El abogado de Gómez considera que seguir adelante mientras esos recursos siguen pendientes podría provocar una situación 'procesalmente insostenible'. La Audiencia ya corrigió la decisión de Peinado en febrero tras estimar un recurso presentado por la defensa de Gómez. La acusación popular liderada por Hazte Oír reclama 24 años de prisión para Begoña Gómez y pide la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España





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