Begoña Gómez declara ante la Fiscalía Europea sobre los contratos de Red.es

La esposa del presidente Pedro Sánchez testifica sobre su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés y la carta de recomendación que le escribió, en el marco de la investigación sobre posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.

Begoña Gómez , esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , compareció ante la Fiscalía Europea en calidad de testigo para esclarecer las circunstancias relativas a la adjudicación de dos contratos públicos a una UTE (Unión Temporal de Empresas) en la que participaba una compañía propiedad del empresario Juan Carlos Barrabés .

La investigación se centra en determinar si existió alguna irregularidad en el proceso de adjudicación y si la carta de recomendación escrita por Gómez a favor de Barrabés pudo haber influido en la decisión final. Fuentes jurídicas confirmaron a RTVE.es que Gómez declaró no recordar haber redactado dicha carta hasta que la noticia salió a la luz en los medios de comunicación.

Subrayó que su relación con Barrabés era estrictamente profesional, basada en el hecho de que él fuera profesor en un máster que ella codirigía, negando rotundamente cualquier tipo de amistad o cercanía. La declaración, que se prolongó durante aproximadamente 20 minutos, se centró principalmente en la naturaleza de su vínculo con Barrabés y su conocimiento sobre la participación de su empresa en los concursos públicos de Red.es, un organismo dependiente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.

Gómez insistió en que desconocía si la UTE finalmente se presentó a los contratos y si las cartas de recomendación, incluyendo la suya, fueron utilizadas para influir en Red.es y obtener la contratación. Las mismas fuentes indicaron que Gómez no pudo aportar detalles adicionales debido a la brevedad de la declaración y al enfoque específico del interrogatorio.

Además, negó cualquier relación de amistad o proximidad con la entonces secretaria de Estado de Transformación Digital, o con el posterior director general de Red.es. La investigación de la Fiscalía Europea se inició tras detectar posibles irregularidades en la adjudicación de dos contratos de Red.es, uno destinado a la formación de jóvenes en el ámbito de la economía digital y otro enfocado en la formación de personas desempleadas.

La UTE conformada por Innova Next, la empresa de Barrabés, y The Valley Digital Business School, resultó adjudicataria de ambos contratos por un margen muy estrecho, donde el 40% de la nota final dependía de criterios subjetivos. Barrabés obtuvo una puntuación superior en esta parte subjetiva de la oferta, lo que finalmente inclinó la balanza a su favor.

Tanto Barrabés como el director de Economía Digital de Red.es, Luis Prieto, se encuentran imputados en esta causa, que se tramita de forma paralela al procedimiento liderado por otro fiscal, quien ha solicitado la apertura de juicio oral contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, corrupción en los negocios y apropiación indebida. La Fiscalía Europea asumió la investigación de los contratos de Red.es debido a la posible implicación de fondos europeos.

Por su parte, Hacienda ha detectado posibles indicios de fraude y discriminación en los contratos adjudicados a Barrabés, considerando que la recomendación de Begoña Gómez pudo haber influido en el proceso. Barrabés, por su parte, ha negado cualquier irregularidad en la adjudicación de los contratos públicos, señalando que nadie impugnó el proceso en su momento. En declaraciones previas, Barrabés ha afirmado haber mantenido reuniones con Pedro Sánchez y otros empresarios, pero siempre sin la presencia de Begoña Gómez.

La Fiscalía Europea, sin embargo, ha concluido que no es procedente asumir la totalidad de la investigación de los contratos de Barrabés, limitando su ámbito de actuación a aquellos aspectos relacionados con la posible implicación de fondos europeos. La controversia se centra en la posible influencia ejercida por Begoña Gómez a través de su carta de recomendación, que podría haber favorecido a Barrabés en la evaluación subjetiva de las ofertas.

La defensa de Barrabés insiste en que el proceso de adjudicación se realizó de forma transparente y conforme a la legalidad, y que su empresa cumplía con todos los requisitos para obtener los contratos. La investigación continúa en curso, y se espera que en las próximas semanas se tomen nuevas declaraciones y se analicen más pruebas para determinar si existió alguna irregularidad en la adjudicación de los contratos y si Begoña Gómez pudo haber cometido algún delito.

La situación ha generado una gran polémica política, con acusaciones y contraacusaciones entre los diferentes partidos políticos, y ha puesto en tela de juicio la integridad del proceso de adjudicación de contratos públicos. El gobierno ha defendido la inocencia de Begoña Gómez y ha calificado la investigación de una campaña de desprestigio





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