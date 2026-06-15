Begoña Gómez declara ante el juez Peinado en una audiencia preliminar clave con medidas cautelares en la agenda

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, acude este lunes a los juzgados de Plaza de Castilla para una vista preliminar ante el juez Juan Carlos Peinado, quien decide sobre medidas cautelares. La defensa critica la "velocidad de crucero" del proceso. Otros asuntos judiciales y de actualidad copan la jornada.

La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Begoña Gómez , se enfrenta este lunes a una crucial audiencia preliminar ante el juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso que investigationa por posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción .

La comparecencia, que estaba prevista inicialmente para el 9 de junio, fue aplazada a petición de su abogado, Antonio Camacho, y está fijada para las 18.00 horas en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. Junto a Gómez, también han sido citados su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, los otros dos investigados en esta causa.

El juez Peinado ha recordado a los citados su "obligación de comparecer" y ha advertido de la posibilidad de ordenar su detención si no acuden, así como de la adopción de medidas cautelares que podrían ir desde la retirada del pasaporte hasta la prisión preventiva para evitar el riesgo de fuga o de eludir la acción de la justicia. De hecho, las acusaciones populares han solicitado expresamente la imposición de medidas cautelares para Gómez por el elevado riesgo de fuga que consideran que existe.

La vista preliminar es un paso clave antes del esperado juicio con jurado popular que el instructor pretende que se celebre. Para garantizar su seguridad, el Tribunal de Instancia de Madrid ha acordado que Begoña Gómez acceda a los juzgados a través del garaje, una solicitud planteada por el Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno ante el "riesgo" para su integridad.

La defensa de Gómez, por su parte, ha criticado duramente la actuación del juez, calificando de "jurídicamente inaceptable" la denegación de las principales diligencias probatorias que habían propuesto y acusando al instructor de imprimir una "velocidad de crucero absolutamente incompatible con las garantías del proceso penal". Este lunes se dirime, por tanto, si se adoptan medidas cautelares y se sientan las bases para el futuro desarrollo de un procedimiento que ha adquirido una notable relevancia política y mediática.

La agenda judicial de este lunes también incluye otros temas de actualidad, como el presunto fracaso europeo y el antiamericanismo del presidente Sánchez que, según algunas informaciones, dejan a España a la cola de la fuerza aérea de combate, o la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que habría localizado en el ordenador del exsecretario de Estado de Defensa, Ángel Cerdán, un listado de objetivos de la periodista Leire Díez que incluiría al juez de la Audiencia Nacional, Manuel Marchena. Además, se ha conocido que un agente de la UCO fue amonestado por incluir en un informe los correos electrónicos del jefe de gabinete de Sánchez, David Sánchez, con Begoña Gómez.

En el ámbito de la comunicación, Antena 3 ha anunciado fecha para el fin de la prueba "El Rosco" en el programa "Pasapalabra". Y en deportes, la selección española de fútbol disputa hoy su primer partido del Mundial 2026 contra Cabo Verde, un encuentro que puede seguirse en directo a través de las plataformas de televisión correspondientes





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