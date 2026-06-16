Begoña Gómez comparece ante el juez sin medidas cautelares y Zapatero se prepara para declarar

Resumen de las principales noticias judiciales del lunes: Begoña Gómez termina su comparecencia sin decisión sobre medidas cautelares, el juez rechaza la petición de Zapatero, y Junts registra una enmienda para elecciones anticipadas.

Este lunes, la actualidad judicial en España ha estado marcada por varias comparecencias y decisiones relevantes. Begoña Gómez , esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha comparecido ante el juez Juan Carlos Peinado en relación con la investigación sobre las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho.

Durante la comparecencia, que se ha prolongado durante varias horas, la defensa de Gómez ha intentado desvincularla de cualquier responsabilidad penal, mientras que la acusación particular ha solicitado la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días como medidas cautelares. Sin embargo, el juez Peinado ha decidido no dictar auto este mismo lunes, dejando la decisión para los próximos días, lo que genera expectación sobre el futuro procesal de la investigada.

Por otro lado, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero también se enfrenta a un complicado escenario judicial. El juez ha rechazado su petición de posponer la declaración prevista para mañana, en la que deberá explicar el hallazgo de las joyas en la caja fuerte de su despacho.

Su defensa trabaja en varias estrategias, centradas en la posible prescripción de un presunto delito fiscal y en la impugnación del volcado de un teléfono clave en la causa del rescate de la aerolínea Plus Ultra. Estas maniobras legales buscan debilitar las pruebas presentadas por la Fiscalía y la acusación popular, que consideran que existen indicios sólidos de irregularidades financieras.

Además, en el ámbito parlamentario, Junts ha registrado una enmienda para votar la convocatoria de elecciones anticipadas en el Congreso de los Diputados. Esta iniciativa, que busca forzar un adelanto electoral, se produce en un contexto de tensión política y judicial que afecta directamente al Gobierno de coalición.

Por otra parte, se ha difundido un vídeo en el que se muestra la tensión entre la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y los manifestantes durante el desahucio de una mujer de 87 años, lo que ha reabierto el debate sobre las políticas de vivienda. Mientras tanto, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha recogido en un informe que Carmen Pano, imputada en la causa, pidió 25.000 euros para la boda de su hija y una renta mensual a cambio de guardar silencio, un presunto chantaje que añade complejidad al caso.

Finalmente, el rey Felipe VI ha hecho una aclaración sobre los partidos políticos en el contexto de la semana judicial del PSOE y el debut de la selección española, señalando que "son siempre fuente de sorpresas", en un comentario que ha sido ampliamente comentado en los medios





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