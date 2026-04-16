Becker Señala a Zverev y Djokovic Como Los Únicos Capaces de Desafiar a Alcaraz y Sinner

Boris Becker, leyenda del tenis, admira la hegemonía de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, pero identifica a Alexander Zverev y Novak Djokovic como los principales contendientes para desafiar su dominio en los Grand Slams, destacando la fortaleza de ambos y la longevidad del serbio.

El panorama del tenis masculino actual se encuentra firmemente dominado por dos jóvenes prodigios: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner . Desde la conclusión del US Open en 2023, el último torneo de Grand Slam que no vio a uno de estos dos nombres levantando el trofeo, han establecido un reinado casi indiscutible en el circuito. La consistencia y el nivel de juego que ambos han mostrado es tal que pocos tenistas logran imponerse en sus enfrentamientos directos. Esta hegemonía ha sido motivo de análisis y reflexión, y Boris Becker , una de las figuras más icónicas de la historia del tenis, no ha sido ajeno a esta realidad. En un reciente evento de los Premios Laureus, el extenista alemán compartió sus impresiones sobre quiénes podrían representar una amenaza real para la supremacía de Alcaraz y Sinner, no sin antes rendir tributo a la trayectoria de ambos.

Becker inició sus declaraciones expresando una profunda admiración y respeto por lo que Alcaraz y Sinner están logrando. Destacó que, entre ambos, han sumado un impresionante total de nueve títulos de Grand Slam, una cifra que habla por sí sola de su impacto en la élite del deporte. Lo que hace esta hazaña aún más notable, según Becker, es la juventud de ambos jugadores. Carlos Alcaraz, a sus 22 años, ya ha conquistado múltiples 'majors', mientras que Jannik Sinner, con 24 años, también ostenta un palmarés envidiable. El ganador de seis títulos de Grand Slam considera que, si bien es admirable ver el dominio de esta nueva generación, es crucial para la emoción y la competitividad del tenis ver cómo otros jugadores son capaces de desafiarles en los escenarios más importantes.

En este contexto, Becker no dudó en señalar a Alexander Zverev como uno de los principales candidatos a romper esta hegemonía. El tenista alemán recordó el reciente enfrentamiento en las semifinales del Abierto de Australia contra Alcaraz, donde Zverev estuvo a punto de conseguir la victoria, llegando incluso a tener la oportunidad de sacar para ganar el partido. La intensidad y lo reñido de aquel encuentro, según Becker, demuestran la capacidad de Zverev para competir al más alto nivel y poner en aprietos a los dos tenistas dominantes.

Más allá de las nuevas figuras emergentes, Boris Becker también hizo hincapié en la figura de Novak Djokovic, un jugador que, a pesar de su edad, sigue demostrando una resiliencia y un nivel de juego extraordinarios. Becker, quien tuvo a Djokovic como pupilo entre diciembre de 2013 y diciembre de 2016, conoce de primera mano la mentalidad y la competitividad del serbio. Hizo un llamado a no subestimar nunca a Djokovic mientras continúe en activo, ya que se mueve en un ámbito de récords y logros que pocos pueden siquiera imaginar, incluyendo su impresionante marca de 24 títulos de Grand Slam. La reciente presencia de Djokovic en la final del Abierto de Australia es una prueba irrefutable de que sigue siendo un contendiente formidable.

Becker concluyó sus reflexiones afirmando que, mientras Novak Djokovic sea un tenista profesional, siempre representará un rival de máximo calibre, capaz de competir y ganar en cualquier torneo, y por ende, un obstáculo significativo para Alcaraz y Sinner en su camino hacia la gloria en los próximos grandes eventos. La perspectiva de Becker sugiere que, si bien Alcaraz y Sinner son los actuales dueños del circuito, la competencia aún está lejos de ser unidireccional, y la experiencia y el talento de jugadores como Zverev y, sobre todo, la leyenda viva Djokovic, prometen duelos épicos en los Grand Slams venideros





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