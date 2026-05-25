BeBee reduce área técnica y despiden a 9 empleados tras incorporar herramientas de IA

La tecnológica BeBee reduce de 11 a dos empleados su área técnica de Miranda de Ebro tras incorporar nuevas herramientas a su trabajo diario, dos meses después multiplica "por cinco" su tráfico e ingresos, según su CEO. La inteligencia artificial irrumpe con despidos en el mercado de trabajo con muchas dudas sobre su impacto real.

La tecnológica BeBee reduce de 11 a dos empleados su área técnica de Miranda de Ebro tras incorporar nuevas herramientas a su trabajo diario, dos meses después multiplica "por cinco" su tráfico e ingresos, según su CEO.

La inteligencia artificial irrumpe con despidos en el mercado de trabajo con muchas dudas sobre su impacto real. La empresa niega que la IA haya sustituido directamente a trabajadores y enmarca el ajuste en un cambio de modelo dentro del sector tecnológico. Los trabajadores despedidos consideran que detrás de la decisión existe una lógica de reducción de costes





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