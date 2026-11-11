Un bebé de 11 meses fue hallado vivo tras pasar unas 24 horas enterrado en una jaula de alambre en el bosque de Carolina del Sur; su padre, Michael Comer, fue arrestado y enfrenta cargos adicionales. La investigación sigue en curso.

El 12 de septiembre de 2024, el sheriff del condado de Lexington, Jay Koon, confirmó que un bebé de 11 meses, Koah Sharpe, fue encontrado vivo después de haber estado enterrado bajo una jaula de alambre en un bosque de Carolina del Sur. La víctima emergió tras casi 24 horas de estar bajo tierra, con una toalla que le rodeaba, lo que según Koon ayudó a crear una zona de aire que salvó su vida.

Detalles del rescate y la jaula utilizada

El equipo de búsqueda, compuesto por casi cien agentes policiales y personal de seguridad, descubrió tierra recientemente removida a unos 45 metros de la casa del padre de Komah. Se halló una jaula con un perno de metal y una toalla envuelta alrededor, colocada a unos 30 centímetros de profundidad. Al retirarla, el bebé empezaba a llorar con una respuesta audible describiéndose por Koon como el "sonido más alegre" que había escuchado en la escena.

Also read Rebeca Toribio, ex de Miguel Ángel Silvestre, se convierte en madre soltera: 'Solo quiero cuidarte'

El veterinario del condado declaró que la toalla formada una especie de bolsa de aire que limitó la pérdida de oxígeno del niño durante el periodo estimado de 24 horas bajo tierra. Koah fue trasladado de urgencia a un hospital en pediatría para una evaluación inmediata.

Situación legal del padre acusado

El 11 de septiembre, Michael Comer, de 25 años, fue detenido por cargos de robo con allanamiento y resistencia al arresto en la zona. Los fiscales están revisando posibles cargos adicionales relacionados con la desaparición de Koah. Koon indicó que la investigación continúa para determinar la responsabilidad exacta de Comer en la suprimente desaparición del bebé.

Advertisement

Según la declaración del sheriff, Comer marcó a Koah mientras estaba al cuidado de la abuela paterna antes de irse. El cuidador entró a la casa y descubrió que ambos habían desaparecido. Los videos recopilados por la policía muestran a Comer en varios lugares sin el niño mientras Estados Unidos buscaban a la pareja.

Reacciones y consecuencias para la comunidad

La comunidad de Lexington expresó preocupación por la falleciendemás profunda última de la víctima y por la seguridad de los residentes. Varios residentes participaron en la búsqueda y explicaron cómo el trabajo de coordinación de los equipos de búsqueda contribuyó al rescate exitoso. Además, el sheriff subrayó que el proceso de búsqueda implicó a la policía local, el Departamento de Seguridad Pública y otros oficiales de la zona, lo que destacó la importancia de la cooperación interinstitucional.

El caso también generó debate sobre los protocolos de atención a menores, la necesidad de vigilancia adecuada cuando los bebés están en el cuidado de terceros, y los controles de seguridad en los hogares. Se espera que la administración local revise las políticas actuales para mejorar la seguridad y la supervisión de menores en el futuro próximo.

Próximos pasos y seguimiento judicial

Según Koon, la policía seguirá entrevistando a testigos y revisando las grabaciones de vídeo captadas la noche anterior al hallazgo. El juez de la Corte Superior seguirá adelante con el proceso judicial contra Comer y, si el caso lo requiere, podría imponer cargos mayores por intento de homicidio o negligencia en la protección de un niño. A-ganada en la corte en una audiencia el 20 de septiembre, la sentencia se espera mañana.

Advertisement

Para el residente de Lexington, el proceso del caso seguirá en el radar público mientras los medios continúan cubriendo la historia, con un seguimiento cercano al día a día de la investigación.