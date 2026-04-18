Beatriz de Moura, la visionaria que fundó Tusquets, nos deja a los 87 años

La legendaria editora Beatriz de Moura, fundadora de la editorial Tusquets y figura clave en el mundo literario, falleció a los 87 años. Su legado se define por un gusto exquisito, audacia y una inquebrantable pasión por descubrir y dar voz a grandes autores.

El mundo de las letras se viste de luto tras la partida de Beatriz de Moura, la insigne editora y fundadora de Tusquets, a la edad de 87 años. Nacida en Río de Janeiro en 1939, Moura fue una fuerza imparable en la industria editorial española, dejando una huella imborrable que trasciende las páginas de los libros que publicó. Su trayectoria, marcada por una aguda intuición y un gusto impecable, la convirtió en una figura mítica, respetada y querida por generaciones de escritores y lectores.

Al poner en marcha su proyecto editorial junto a su entonces esposo, el arquitecto Óscar Tusquets, Beatriz se adentró en las noches bohemias de Barcelona, donde conoció a figuras que se convertirían en pilares de la literatura latinoamericana. Entre ellos se encontraba un joven Gabriel García Márquez, a quien cariñosamente llamaba Gabito. En una de esas veladas, Beatriz se enteró de la existencia de Cien años de soledad, una obra que aún no había sido publicada en España pero que ya resonaba con fuerza en Argentina. Aunque no logró publicar esta obra cumbre, García Márquez le obsequió Relato de un náufrago, uno de los libros más vendidos de su extensa obra. Esta anécdota ilustra la cercanía de Moura con los grandes nombres del Boom latinoamericano, a pesar de que la verdadera magnitud de su talento como editora se manifestaría a lo largo de cuatro décadas al frente de Tusquets. Beatriz de Moura no solo fundó una editorial, sino que la infundió con su propia personalidad: una mujer brillante, audaz, cosmopolita y desprejuiciada. Su filosofía se basaba en publicar únicamente aquello que a ella le gustaba, un criterio que la guio en la búsqueda incansable de autores y obras que definieran su sello. Desde muy joven, demostró un espíritu inquieto y una pasión temprana por la vanguardia. En Tenerife, siendo aún una joven, presentó personalmente el primer libro publicado en España sobre la obra de André Breton y el surrealismo, llegando a la isla antes que a la península. Este episodio revela su audacia y su temprana afinidad con las corrientes literarias más innovadoras del siglo XX. Su presencia en el mundo literario era sinónimo de alegría, de la búsqueda constante de la belleza y del placer de la lectura. Amigos y compañeros de Tusquets recuerdan su espíritu generoso, invitando a casa a quienes se encontraran descarriados por Barcelona, compartiendo tertulias y partidos de fútbol, siempre con un toque de humor y vitalidad. Esta vitalidad se extendió a su vida profesional, donde demostró ser una editora formidable, capaz de mantener relaciones cercanas y duraderas con sus autores, aunque también con la firmeza necesaria para defender sus principios editoriales, como lo demuestran las anécdotas con Almudena Grandes y Milan Kundera, ambos figuras centrales en el catálogo de Tusquets. Kundera, en particular, la sometió a un exigente test al pedirle que ella misma lo tradujera, una muestra de la profunda admiración y confianza que existía entre ellos. La trayectoria de Beatriz de Moura en Tusquets no estuvo exenta de desafíos. Vivió con particular intensidad la marcha de autores importantes de la editorial, como Javier Cercas, pero siempre contó con el apoyo de un equipo leal y comprometido, incluyendo a figuras como Toni López y Juan Cerezo, quienes mantuvieron vivo el espíritu de la casa. Desde su sede original hasta la actual, bajo el paraguas de Planeta, Tusquets ha sido un reflejo del gusto y la visión de Moura. Su retiro, aunque marcó un punto de inflexión, no significó el fin de su influencia. Incluso en sus últimos años, cuando la bruma de la vida comenzó a afectar su memoria, su hogar seguía siendo un lugar de encuentro para amigos, editores y autores, un remanso de alegría y risas. Deja tras de sí un legado imperecedero: una editorial sólida y un catálogo de autores que son la viva imagen de la amistad, el rigor y la pasión que ella supo cultivar. La lista de nombres propios que forman parte de su obra es extensa e incluye a figuras como Luis Landero, Cristina Fernández Cubas, Juan Pedro Apodaca, Lorenzo Silva, Óscar Tusquets, Antonio Muñoz Molina, Javier Marías, Enrique Vila-Matas, Juan Marsé, Mario Vargas Llosa, Carlos Ruiz Zafón, Almudena Grandes, Miguel Delibes, Eduardo Mendoza, Manuel Vázquez Montalbán, Juan Goytisolo, Luis Mateo Díez, Luis García Montero, Fernando Aramburu, Rafael Reig, Marta Sanz, Elvira Lindo, Vicente Molina Foix, Pere Gimferrer, Rosa Montero, Soledad Puértolas, Juan Eslava Galán, Arturo Pérez-Reverte, Manuel Rivas, Vicente Verdú, y un largo etcétera de escritores que han definido la literatura española contemporánea. Cada uno de ellos es un testimonio de su extraordinaria capacidad para identificar el talento y para construir puentes entre las ideas y los lectores, un legado que perdurará en el tiempo y que seguirá inspirando a futuras generaciones de editores y amantes de la lectura





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