BBVA supera objetivos de rentabilidad en España y domina el mercado crediticio latinoamericano frente a JPMorgan, mientras ajusta su expansión global.

BBVA y Santander consolidan su hegemonía en el sector financiero latinoamericano, desplazando progresivamente a gigantes como JPMorgan y Citi de posiciones privilegiadas en el mercado. Esta consolidación estratégica, sumada a una mejora sostenida en los márgenes de beneficio en España impulsada por el consumo y las empresas, posiciona a la banca española como líder rentable en el escenario global actual.

El director financiero de BBVA, Gonzalo Rodríguez, ha destacado durante las jornadas organizadas por JPMorgan en Londres que la institución financiera tiene la capacidad de generar capital para financiar un crecimiento rentable sin comprometer la remuneración a sus accionistas. La entidad había previsto inicialmente generar 49.000 millones de euros de capital entre 2025 y 2028, con un destino específico que asignaba 36.000 millones a la distribución a los accionistas. Sin embargo, ante los resultados superiores a los esperados, esta última cifra podría ampliarse si se mantienen las políticas de dividendo y recompra de acciones.

Also read Cuándo se cobran las pensiones con la paga extra de Navidad en noviembre: día en Caixabank, Santander, ING, BBVA y resto de bancos

Impacto de la Inteligencia Artificial en la Estrategia

El banco identifica la inteligencia artificial como una herramienta clave que está acelerando su eficiencia operativa y contribuyendo directamente a su capacidad de generar capital adicional. Rodríguez afirmó que gran parte del potencial transformador de esta tecnología se materializará una vez finalice el plan estratégico actual, cuyo periodo de vigencia llega hasta 2029. Esta inversión tecnológica no solo optimiza procesos internos, sino que también fortalece los negocios existentes, lo que permitirá incrementar las ganancias de manera sostenible en el largo plazo.

Expansión Crediticia en España y México

En el mercado español, el crecimiento del crédito ha sido impulsado por la mejora macroeconómica y la continuidad del crecimiento en segmentos de valor como las empresas y el consumo, factores explicados por la baja deuda del sector privado. Entre enero y septiembre, BBVA elevó su margen de intereses un 3,4% y mantiene su previsión anual de crecimiento próxima al 5%. El director financiero señaló que la cartera de crédito crece un 12% en términos interanuales en ese periodo, ganando cuota de mercado a pesar de la entrada de neobancos con políticas audaces de expansión.

Advertisement

Distribución Geográfica de Beneficios Globales

La estructura de beneficios de BBVA refleja una fuerte dependencia de mercados clave, donde México representa el 45% de sus ganancias totales y España aporta el 31%. El resto de la rentabilidad se distribuye entre otras zonas, con Turquía aportando un 8% significativo. Esta diversificación permite al grupo financiar la expansión en grandes empresas gracias al Plan México, así como penetrar en el segmento de pymes y microempresas, donde existe una baja bancarización que ofrece oportunidades de crecimiento. La franquicia se define como única debido a su escala, liderazgo en transaccionalidad, reconocimiento de marca y fortaleza digital.

Desafíos Operativos y Contables en Turquía

No obstante, la situación en Turquía sigue presentando desafíos complejos debido a un entorno macroeconómico más difícil de lo previsto a principios de 2026, agravado por la subida de los precios derivada de la guerra en Irán. El banco aplica una contabilidad desde 2022 que reduce notablemente la cantidad de ganancias que repatria del país, afectando la rentabilidad reportada. Sin embargo, el director financiero prevé que a medida que disminuya la inflación, el impacto contable negativo se reducirá, favoreciendo la rentabilidad futura de Garanti, el banco local.

Marco Regulatorio y Proyección hacia 2027

En el ámbito regulatorio, el Gobierno ha aprobado un límite al coste de los créditos al consumo, estableciendo un tipo transitorio del 22%, una cifra superior al 21% que estaba establecido como objetivo para 2026. Esta medida, junto con la mejora progresiva del beneficio en Turquía y la confianza en invertir más de lo previsto inicialmente, sugiere que el banco prevé una recuperación sólida. La estrategia se centra en aprovechar la baja deuda del sector privado en España y la alta transaccionalidad digital para mantener su liderazgo competitivo frente a la competencia internacional.