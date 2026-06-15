BBVA rompe la barrera de los 20,25 euros y lidera el optimismo bursátil tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

El banco español supera resistencias técnicas y alcanza una cuota de negocio del 21,5%, mientras el Ibex 35 supera los 19.000 puntos por primera vez en su historia.

BBVA ha logrado romper la barrera de los 20,25 euros por acción, un nivel de resistencia clave que había probado en varias ocasiones durante los últimos meses.

Este movimiento se produce en un contexto de optimismo financiero global, impulsado por el principio de acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, que ha generado una oleada de compras en los mercados. El banco español ha recuperado terreno en la concesión de créditos, superando a su competidor Santander y alcanzando una cuota de negocio del 21,5%, casi 12 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año anterior.

Desde un punto de vista técnico, BBVA se apoya en sus medias móviles de corto y medio plazo, manteniendo una estructura alcista que se inició a finales de 2024 cerca de los 8,30 euros. El RSI se sitúa en los 66 puntos, lo que indica control comprador sin llegar a sobrecompra, dando margen para nuevas subidas.

La volatilidad ha aumentado, pero el valor mantiene potencial alcista con objetivos en los 21,20 y 21,60 euros por acción, este último coincidiendo con los máximos históricos alcanzados en febrero. El comportamiento de BBVA no puede entenderse sin el contexto macroeconómico y geopolítico. El acuerdo de paz entre Washington y Teherán ha provocado una reacción positiva en las bolsas mundiales, con el Ibex 35 superando los 19.000 puntos por primera vez en su historia.

Este hito ha sido acompañado por una caída del dólar a mínimos de diez días y un fuerte descenso en los precios del crudo, lo que ha beneficiado a sectores como el bancario y el de consumo. BBVA ha sabido aprovechar este entorno favorable para cerrar un hueco bajista abierto desde febrero, situado en los 21,21 euros.

El cruce alcista de sus medias móviles de 50 y 100 sesiones en la zona de los 19,10 euros ha proporcionado una señal técnica adicional de fortaleza. Los inversores han respondido con entusiasmo, generando dos huecos alcistas consecutivos en las últimas sesiones, lo que refleja la confianza en la trayectoria del banco. Para los inversores que ya tienen títulos en cartera, lo más sensato es mantenerlos mientras el valor no regrese por debajo de los 20,25 euros.

Si se busca entrar, se recomienda tomar posiciones compradoras con un tercio de la asignación habitual, fijando un primer objetivo en los 21,20 euros y un segundo en los 21,60 euros. El análisis técnico muestra que BBVA ha formado un canal alcista muy interesante desde los mínimos de 2024, lo que le ha permitido seguir avanzando a pesar de las correcciones.

La recuperación en la concesión de créditos es un factor fundamental que respalda su crecimiento, junto con una gestión eficiente en un entorno de tipos de interés al alza. Con el respaldo del mercado y un panorama geopolítico más estable, BBVA se posiciona como uno de los valores estrella del Ibex 35, con perspectivas favorables para las próximas semanas





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