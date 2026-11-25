BBVA solicita la exclusión de sus acciones de la Bolsa de Londres debido al bajo volumen. Los accionistas en España no verán cambios en sus operaciones ni en la supervisión.

La entidad financiera BBVA ha anunciado oficialmente su decisión de solicitar la exclusión de sus acciones de la Bolsa de Londres ( LSE). Este movimiento estratégico se debe fundamentalmente al bajo volumen de negociación del valor en dicha plaza y a los costes asociados al mantenimiento de esa cotización secundaria.

El Consejo de Administración de BBVA, bajo la presidencia de Carlos Torres, ha aprobado iniciar los trámites necesarios para presentar la solicitud ante la Financial Conduct Authority (FCA) y la LSE. La entidad ha notificado esta decisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y ha confirmado que la operación no requiere la aprobación de los accionistas al tratarse de una cotización secundaria.

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Procedimiento de exclusión ante la FCA y la LSE

Según las normas de cotización del Reino Unido (UK Listing Rules), la exclusión voluntaria debe anunciarse con al menos veinte días hábiles de antelación. BBVA presentará la petición formal ante la FCA, el organismo regulador y supervisor de los mercados financieros en el Reino Unido, y ante la LSE para retirar la cotización secundaria de su lista oficial.

Este proceso administrativo implica la retirada del valor de la negociación en el mercado principal de valores cotizados de Londres. La entidad ha indicado que los pasos específicos para que la exclusión se haga efectiva se comunicarán a los accionistas en su momento mediante una comunicación separada, cumpliendo con los plazos legales establecidos.

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Impacto en los accionistas y CDIs de Londres

La salida de BBVA de la Bolsa de Londres no tendrá impacto alguno para los accionistas que mantengan sus títulos directamente en las bolsas españolas. Los inversores que operen en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia podrán seguir negociando sus acciones con total normalidad en el Mercado Continuo.

No obstante, para los titulares de CREST Depository Interests (CDIs) que representan acciones de BBVA en el Reino Unido, la entidad recomienda consultar con sus asesores e intermediarios financieros. Estos inversores deberán gestionar los pasos operativos necesarios para convertir sus CDIs en acciones negociables directamente en las bolsas de valores españolas.

Estructura de cotización y supervisión regulatoria

Tras ejecutar la exclusión, BBVA mantendrá su cotización principal en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE) y en las bolsas españolas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. La supervisión de la plaza de Londres cesará en cuanto se completen los trámites ante la FCA y la LSE, consolidando la estructura de cotización del banco alrededor de su sede principal en España.