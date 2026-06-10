BBVA Research prevé inflación disparada y crecimiento moderado en España por la guerra en Oriente Medio

El centro de estudios de BBVA Research actualiza sus proyecciones económicas para España: mantiene el crecimiento del PIB en 2,4% para 2026, pero eleva la inflación al 3,8% y recorta el crecimiento de 2027 al 2,1% debido al impacto de la guerra en Oriente Medio. El informe advierte de una ralentización de la actividad conforme la inflación erosiona el poder adquisitivo de familias y empresas.

El centro de estudios de BBVA Research ha actualizado sus proyecciones económicas para España, teniendo en cuenta el impacto de la guerra en Oriente Medio.

Según el informe, el conflicto bélico provocará un incremento de los precios más intenso y persistente de lo anticipado, aunque a corto plazo no afectará al crecimiento del PIB. Sin embargo, se prevé una ralentización de la actividad conforme la inflación vaya erosionando el poder adquisitivo de las familias y la rentabilidad de las empresas.

La entidad mantiene su previsión de crecimiento del 2,4% para 2026, pero con una inflación disparada hasta el 3,8%, lo que supone 0,9 puntos más de lo proyectado en marzo, al inicio del conflicto, y 1,1 puntos más que la media de 2025. Para 2027, el crecimiento se moderará al 2,1%, tres décimas menos de lo anticipado en marzo, mientras que la inflación se moderará al 2,8%.

Los economistas del banco señalan que, aunque la economía española aún resiste el impacto de la subida de precios, algunos indicadores de confianza ya muestran un deterioro en la percepción de las familias. El recuerdo del shock inflacionario de 2022, tras la invasión de Ucrania, está muy presente en los bolsillos de los consumidores.

Si el deterioro de la confianza se prolonga, podría tener un impacto significativo sobre el crecimiento de la demanda interna, particularmente en el gasto de los hogares. A pesar de que España está más protegida de la guerra al no depender de la importación de energía del Golfo Pérsico, los efectos del conflicto se transmitirán a través de otros canales, como la subida de precios de los fertilizantes, que afecta al sector agroalimentario, y la caída de las exportaciones hacia los principales socios comerciales, especialmente Alemania y Francia, cuyo empeoramiento económico reducirá el dinamismo exportador.

Se espera que las exportaciones caigan un 1,2% este año y se recuperen ligeramente, un 2,4%, el próximo. En cuanto a la inversión, el informe destaca que la construcción de vivienda dará un impulso al crecimiento, favorecida por la creación de hogares y la subida de los precios.

No obstante, estos últimos tenderán a moderarse debido a la oferta cada vez más limitada y la subida de los costes de financiación. Se prevé que el precio de la vivienda avance un 12% en 2026 y un 5,7% en 2027. El consumo de los hogares seguirá creciendo gracias al ahorro acumulado y a la mejora de las rentas experimentada en los últimos años.

Además, la atracción de turistas desde destinos cercanos a la guerra o encarecidos por la subida de los precios de la energía también aportará un impulso positivo al crecimiento económico. El mercado laboral continuará expandiéndose de manera vigorosa, con la creación de 540.000 empleos en 2026 y 455.000 en 2027, impulsada tanto por la inmigración como por el aumento de la participación laboral de los nacidos en España.

En resumen, el conflicto en Oriente Medio introduce incertidumbre y riesgos inflacionarios que podrían frenar la economía española en el medio plazo, pero el país cuenta con fortalezas como un mercado laboral dinámico y una menor dependencia energética directa de la zona en conflicto





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