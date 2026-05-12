BBVA Research estima un crecimiento del PIB de la Comunitat Valenciana del 3,2% en 2025 e impulsa la recuperación económica

El informe anual de BBVA Research prevé un incremento del PIB de la Comunitat Valenciana del 3,2% en 2025, consistente en un crecimiento por encima de la media estatal. Además, se plantea un posicionamiento autoequilibrante en banyo del crecimiento económico mundial, contribuyendo a dinamizar la economíaVL

El informe de BBVA Research sitúa el incremento del PIB de la Comunitat Valenciana para 2025 en el 3,2%, comparativamente positivo con el conjunto de España, que experimentará un crecimiento del 2,8%.

Este vigor en los públicos y privados, sumado a la incidencia de las medidas tras la pandemia y la dinamización de la demanda interna, contribuyeron a la actividad, a pesar de la moderación en la llegada de turistas extranjeros. La región seguirá mostrándose autosuficiente a corto plazo, según la investigación 'Situación' de BBVA Research, que prevé un crecimiento del PIB del 3,0% en 2026 y un 2,2% en 2027.

La desaceleración será consecuencia del agotamiento de los efectos de las medidas tras la pandemia y de un contexto geopolítico y económico en tensión. Sin embargo, se prevé un impulso notable en la inversión y la construcción, así como un aumento de las rentas y una caída de los tipos de interés. En la aldea exterior, la incertidumbre sobre la política comercial estadounidense podría encarecer los precios para los exportadores de mercancías.

Debido a la mayor exposición a la demanda estadounidense de la Comunitat Valenciana en comparación con el conjunto de España, las exportaciones valencianas a Estados Unidos representan un 1,9% del PIB regional, frente al 1,1% en el conjunto de España





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