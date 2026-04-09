BBVA Lanza Promociones para Atraer Nuevos Clientes y Recompensar la Fidelidad

El BBVA presenta nuevas ofertas para su Cuenta Online Sin Comisiones, ofreciendo hasta 1.200 euros en bonificaciones a nuevos clientes y recompensas por recomendación y ahorro. La campaña busca atraer a nuevos usuarios y fortalecer la fidelización, ofreciendo incentivos por domiciliación de nómina, recibos y compras con tarjeta.

La captación de nuevos clientes sigue siendo una prioridad clave para las entidades financieras, y el BBVA no es una excepción. En un esfuerzo por atraer y fidelizar a nuevos usuarios, el banco lanza una serie de promociones atractivas para su Cuenta Online Sin Comisiones, ofreciendo incentivos significativos a aquellos que cumplan con ciertos requisitos de vinculación y ahorro.

Esta estrategia responde a la necesidad de las entidades de adaptarse a un mercado cada vez más competitivo, donde los clientes buscan las mejores condiciones y beneficios. El BBVA busca así consolidar su posición en el sector bancario, incentivando la apertura de cuentas y la domiciliación de ingresos, al mismo tiempo que fomenta el uso de sus productos y servicios. La oferta está diseñada para ser atractiva tanto para nuevos clientes como para aquellos ya existentes, creando un ecosistema de beneficios mutuos que promueve la fidelización y el crecimiento de la base de usuarios.\El BBVA anuncia este miércoles, 8 de abril, el lanzamiento de nuevas promociones para su Cuenta Online Sin Comisiones, con el objetivo de recompensar a los clientes que elijan domiciliar su nómina, cumplan con las condiciones de vinculación y demuestren capacidad de ahorro. La promoción estrella consiste en el pago de hasta 1.200 euros brutos durante el primer año, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos. Esta atractiva bonificación se divide en varias partes: los nuevos clientes, incluyendo autónomos, podrán recibir 400 euros por domiciliar una nómina o pensión superior a 800 euros. Además, pueden obtener hasta 100 euros adicionales por domiciliar recibos de servicios como luz, gas, teléfono o internet, y otros 100 euros por realizar compras con la tarjeta de débito asociada a la cuenta. Estas tres bonificaciones suman 600 euros, que se abonarán mensualmente, con un máximo de 50 euros al mes durante 12 meses. Los clientes más comprometidos, que mantengan un saldo medio superior a 20.000 euros en la cuenta, además de cumplir con las condiciones anteriores, podrán duplicar la bonificación, alcanzando los 1.200 euros brutos, distribuidos en 100 euros mensuales. Es importante destacar que la campaña no impone ningún compromiso de permanencia, y la bonificación comienza a contar a partir del primer día del mes siguiente a la apertura de la cuenta. Por ejemplo, si la cuenta se abre el 10 de abril, los premios comenzarán a contar desde el 1 de mayo, y el primer pago se realizará a principios de junio.\Adicionalmente a la oferta principal, el BBVA impulsa otras iniciativas para atraer y recompensar a sus clientes. El programa Plan Invita a un Amigo permite a los clientes actuales obtener hasta 660 euros al año por recomendar a familiares o amigos, con incentivos de entre 50 y 70 euros por cada invitación exitosa, hasta un máximo de 10 personas invitadas. Los nuevos usuarios que acepten la invitación también se beneficiarán, pudiendo recibir hasta 450 euros al domiciliar una nómina o pensión de al menos 800 euros, la cuota de autónomos o mantener un saldo medio diario de 15.000 euros. Para completar la propuesta, el BBVA también ofrece una bonificación especial para familias, con 65 euros netos adicionales para aquellos que abran una cuenta para menores y domicilien en ella una beca o ayuda escolar estatal o autonómica. Estas diversas promociones, combinadas con la Cuenta Online Sin Comisiones, buscan ofrecer una propuesta de valor integral, que se adapte a las diferentes necesidades y perfiles de los clientes, consolidando así la presencia del BBVA en el mercado financiero y reforzando su compromiso con la satisfacción de sus usuarios





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