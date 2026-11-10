BBVA canaliza 60.000 millones en electrificación desde enero de 2025

BBVA canaliza cerca de 60.000 millones de euros en electrificación desde enero de 2025, según anunció su presidente Carlos Torres en la COP31.

El banco BBVA ha canalizado cerca de 60.000 millones de euros en operaciones de electrificación entre enero de 2025 y septiembre de 2026, según informó la propia entidad. La cifra fue presentada por su presidente, Carlos Torres, durante su intervención en la COP31, la cumbre climática de Naciones Unidas.

Según el comunicado de BBVA, esta cantidad equivale al 24% del total de 254.000 millones de euros que la entidad movilizó en negocio sostenible en ese mismo periodo. La electrificación, por tanto, es uno de los ejes principales de su estrategia sostenible en el ciclo analizado.

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Desglose de la inversión en electrificación de BBVA

BBVA detalla que aproximadamente 24.000 millones de euros corresponden a operaciones vinculadas a la generación renovable y al suministro eléctrico, incluidas tecnologías como la fotovoltaica y la eólica. Estas operaciones forman el bloque de producción de energía limpia.

Otros 7.000 millones de euros se destinan a redes eléctricas, almacenamiento energético y baterías. Este bloque busca que la electricidad generada pueda transportarse y almacenarse de manera eficiente.

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Por último, cerca de 27.500 millones de euros se corresponden a operaciones para electrificar el transporte, la industria y los edificios. Es el bloque de mayor peso dentro del desglose, aunque la suma de los tres importes asciende a 58.500 millones, por lo que la entidad sitúa la cifra total de unos 60.000 millones como una aproximación.

Qué dice Carlos Torres sobre la electrificación de la economía

Carlos Torres sostuvo en la COP31 que electrificar la economía es clave para la competitividad, la resiliencia y la autonomía. Según el presidente, la cifra incluye financiaciones y operaciones sostenibles ligadas a generación, redes, almacenamiento y electrificación de la demanda.

El directivo situó la electrificación como una palanca para reducir la dependencia de fuentes externas de energía y reforzar la capacidad de respuesta de los países ante las crisis. Su mensaje se enmarca en la presentación de los resultados sostenibles del banco ante la comunidad internacional reunida en la cumbre.

Impacto para clientes y empresas tras la inversión de BBVA

Para clientes y empresas, el destino de 27.500 millones de euros a la electrificación de la demanda supone una mayor disponibilidad de financiación para electrificar flotas, procesos industriales y edificios. Esto facilita inversiones en tecnología y en reducción de emisiones.

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El texto original señala además que esta financiación podría reducir los costes energéticos a medio plazo, siempre que se acompañe de proyectos de redes y almacenamiento. Por ahora, BBVA no ha detallado en la información disponible plazos concretos de ejecución ni nuevos hitos para los próximos meses.