Bayern Múnich vs. PSG: Un duelo de goles y récords en las semifinales de la Champions League

El Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain se enfrentan en un partido de vuelta de las semifinales de la Champions League con el récord de goles en una campaña en juego. El PSG llega con ventaja tras el 5-4 en la ida, pero sin Achraf Hakimi. El Bayern, con la vuelta de Laimer, buscará dar la vuelta al marcador en un duelo que promete emociones fuertes.

El Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain se enfrentarán este miércoles en el Allianz Arena en un partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2025/2026 que promete ser un espectáculo de fútbol ofensivo y goles.

El equipo francés llega con una ligera ventaja tras el emocionante 5-4 logrado en la ida en el Parque de los Príncipes, pero la ausencia de Achraf Hakimi, clave en su esquema, podría ser un factor determinante. Por su parte, el Bayern, ya campeón de la Bundesliga y con opciones de triplete, contará con la vuelta de Konrad Laimer en defensa, aunque seguirá sin Serge Gnabry.

Ambos equipos, diseñados para atacar, buscarán superar el récord de goles en una campaña, actualmente en manos del Barcelona de la edición 1999/2000 con 43. El PSG lleva 43 y el Bayern 42, por lo que el récord podría caer en esta temporada. Este duelo, el decimosexto entre ambos, nunca ha terminado en empate, con nueve victorias para el Bayern y siete para el PSG.

La final, que se disputará el 30 de mayo en Budapest, ya tiene un finalista: el Arsenal, que venció 1-0 al Atlético de Madrid en Londres con gol de Bukayo Saka. El partido entre Bayern y PSG se podrá ver en Estados Unidos por Paramount+, TUDN y DAZN; en México por HBO Max y Fox; en Sudamérica por ESPN, FOX y Disney+; y en España por Movistar+





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