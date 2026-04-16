Bauhaus inicia la construcción de su nuevo centro en Torrevieja con una inversión de 39 millones de euros

La cadena de tiendas de bricolaje, reformas, decoración y jardín Bauhaus ha celebrado la colocación de la primera piedra de su nuevo centro en Torrevieja, Alicante. El proyecto, que supone una inversión de 39 millones de euros, reforzará la presencia de la compañía en la Comunitat Valenciana y prevé la creación de aproximadamente mil puestos de trabajo en la región.

La multinacional alemana Bauhaus ha marcado un hito en su expansión territorial al colocar la primera piedra de su futuro centro en Torrevieja , Alicante . Este ambicioso proyecto representa una inversión de 39 millones de euros y simboliza la consolidación de la compañía en la Comunitat Valenciana , sumando así su tercera tienda en la región.

Hasta la fecha, Bauhaus ya contaba con establecimientos en Paterna y Alfafar, ambas en la provincia de Valencia. Con la suma del nuevo centro torrevejense, la superficie comercial total de la marca en la comunidad autónoma ascenderá a unos impresionantes 45.000 metros cuadrados, fortaleciendo significativamente su presencia y servicio a los clientes locales.

El acto inaugural, de gran relevancia institucional y empresarial, contó con la presencia destacada de Bart Ginneberge, CEO de Bauhaus España, quien estuvo acompañado en todo momento por Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja.

Durante su intervención, Bart Ginneberge subrayó la importancia estratégica de esta nueva apertura: Con el centro que hoy empezamos a construir en Torrevieja, reforzamos la presencia en la Comunitat Valenciana, acercándonos aproximadamente a los 45.000 metros cuadrados de superficie y la creación de unos mil puestos de trabajo en la región.

Esta nueva instalación se erige sobre un terreno de 30.000 metros cuadrados y proyecta una superficie construida total de 13.000 metros cuadrados. El impacto en el mercado laboral local será considerable. La fase de construcción del centro generará alrededor de 150 empleos directos y aproximadamente otros 100 indirectos, tanto en la actividad operativa del propio establecimiento como en los servicios y proveedores asociados al proyecto.

Una de las políticas empresariales de Bauhaus, que se mantendrá y priorizará en este nuevo centro, es la estabilidad laboral. Se destaca que más del 90% de su plantilla actual cuenta con contrato indefinido, un compromiso que se extiende a la búsqueda y captación de talento local.

En línea con su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética, el nuevo centro incorporará avanzadas medidas ecológicas. Entre ellas, se incluye la instalación de paneles fotovoltaicos diseñados para generar aproximadamente el 35% de la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento del establecimiento.

Asimismo, se implementarán sistemas de recuperación de aguas pluviales, optimizando el uso de este recurso vital, y se habilitarán puntos de recarga para vehículos eléctricos, fomentando así la movilidad sostenible entre sus clientes y empleados.

Este proyecto en Torrevieja se enmarca dentro de la estrategia de crecimiento sostenido de Bauhaus en el territorio español. Con esta apertura, la compañía alcanzará un total de 15 tiendas a nivel nacional, sumándose a la inminente inauguración de su nuevo establecimiento en Meridiana, Barcelona, prevista para este verano.

Estas acciones confirman el posicionamiento de Bauhaus como un referente indiscutible en el sector del bricolaje, la reforma y la mejora del hogar en España, demostrando su vocación de servicio y su inversión continua en el desarrollo económico y la calidad de vida de las comunidades donde opera





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