Batiste patrocina La Cursa de les Dones en Barcelona el 22 de noviembre

La marca Batiste se une como patrocinador local a La Cursa de les Dones en Barcelona el 22 de noviembre, ofreciendo soluciones prácticas para el cabello activo.

La marca Batiste confirma su participación como patrocinador local en La Cursa de les Dones, un evento deportivo que tendrá lugar en Barcelona el 22 de noviembre. Esta fecha marca el cierre del circuito nacional de la Carrera de la Mujer 2026, consolidando una iniciativa que celebra el deporte femenino y la comunidad. La presencia de Batiste en esta cita no es casual, ya que la marca ha alineado su propuesta de valor con los hábitos de vida activa de las participantes.

Solución práctica para el cabello post entrenamiento

El champú seco de Batiste se presenta como una herramienta esencial para mantener el frescor después de la actividad física. El producto se aplica directamente sobre las raíces secas, donde ayuda a absorber el exceso de grasa acumulada durante el esfuerzo físico. Además, aporta volumen al cabello entre lavados, permitiendo a las usuarias continuar con sus planes diarios sin necesidad de acceder a instalaciones de lavado inmediatas. Este enfoque responde a la necesidad real de optimizar el tiempo en agendas apretadas.

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Innovación en el uso sin agua ni secador

La eficacia de este formato radica en su capacidad para funcionar sin agua ni secador, eliminando pasos complejos tras el ejercicio. El procedimiento requiere agitar el envase y pulverizar el contenido sobre las raíces desde una distancia aproximada de 30 centímetros. Tras dejar actuar el producto unos segundos, solo basta masajear con las yemas de los dedos para lograr el resultado deseado. Es un gesto rápido diseñado para quienes enlazan una carrera o sesión de entrenamiento con el resto de sus compromisos laborales o sociales.

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Campaña de intercambio de trucos entre amigas

Batiste impulsa una campaña específica que invita a compartir pequeños trucos de cuidado personal que pasan de una amiga a otra. En este contexto, llevar el champú en seco en la bolsa de deporte se convierte en un hábito común y recomendado. La marca destaca que este método no sustituye al lavado habitual con agua y champú convencional, sino que actúa como un complemento estratégico para situaciones específicas. La idea central es facilitar la transición fluida entre el deporte y el entorno urbano.

Impacto en la comunidad deportiva catalana

Con su participación en Barcelona, Batiste refuerza su vínculo con una cita que honra el placer de compartir cada kilómetro recorrida. La integración de productos de belleza dentro del ecosistema deportivo demuestra una comprensión profunda de las necesidades de las corredoras. Al unir sus productos a este evento, la marca posiciona el cuidado capilar como parte integral de la rutina de bienestar moderno. La acción busca normalizar el uso de soluciones rápidas sin comprometer la higiene o la estética personal.